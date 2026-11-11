Las víctimas de feminicidios aumentan a 82 en este 2026

Una mujer de 36 años fue asesinada ayer a puñaladas por su expareja, de unos 57 años, quien luego se suicidó al ingerir una sustancia tóxica, en un hecho ocurrido en el sector Villa Liberación, en Santiago.

Con este caso, suman 82 las víctimas de feminicidios en 2026. El balance reúne tres casos reportados en días recientes.

La víctima fue identificada como Alexandra Josefina Santos y el hombre como Alejandro Villa. El crimen ocurrió en la vivienda de la mujer, en la calle 2 esquina 6.

Familiares explicaron que ambos estaban separados y tenían dos hijas en común. Según sus testimonios, mantenían diferencias desde hacía varios días porque Villa supuestamente insistía en retomar la relación. Agregaron que había regresado recientemente de Estados Unidos con esa intención.

Al lugar acudieron representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), para levantar los cuerpos.

Otros dos casos

Durante el fin de semana, otras dos mujeres perdieron la vida en hechos atribuidos a sus parejas o exparejas.

En San Juan de la Maguana, Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, murió por heridas de bala en un apartamento del residencial Caonabo Tower. Por el caso fue detenido Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, señalado como su expareja, a quien ayer le dictaron tres meses de prisión preventiva.

La mujer había viajado con sus dos hijas menores tras recibir una invitación para cenar. Las niñas estaban en el apartamento cuando ocurrió el crimen y quedaron bajo protección institucional. La Policía informó que el detenido fue apresado poco después y que en la escena se recolectó una pistola nueve milímetros, cápsulas, casquillos y un proyectil.

En el sector El Paraíso, municipio de Esperanza, provincia Valverde, murió Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja, Leonalfry Torres Hernández, alias Leo. El hombre también se habría disparado y luego murió. Un familiar afirmó que entre ambos existían antecedentes de violencia y una orden de alejamiento.

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