Familias de jóvenes muertos en Haina exigen investigar presunta persecución policial

El adolescente Elvin Manuel Doñéz tocaba el redoblante en una banda musical de su escuela. ( CEDIDA POR LOS FAMILIARES. )

Los familiares de dos jóvenes que murieron en un accidente de tránsito ocurrido en el sector Barsequillo, municipio de Haina, provincia San Cristóbal, reclaman a las autoridades una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, que atribuyen a una presunta persecución de agentes de la Policía Nacional.

Las víctimas fueron identificadas como Elvin Manuel Doñez Granado, de 15 años, y Elvin Montero, de 22, quienes se desplazaban en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.

La madre de Doñez Granado pidió a las autoridades que revisen las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, con el propósito de determinar cómo ocurrió el accidente y establecer si hubo participación de agentes policiales.

Los padres de los fallecidos también cuestionaron que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían recibido una explicación satisfactoria de las autoridades sobre lo sucedido.

Ambas familias insisten en que se investigue la actuación de los agentes que presuntamente participaron en el hecho y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Te puede interesar Noventa y ocho muertos y las investigaciones sin respuesta

Denuncian presunta persecución

De acuerdo con los testimonios de familiares y personas que aseguran haber presenciado lo ocurrido, los jóvenes participaban en un circuito motorizado cuando presuntamente comenzaron a ser perseguidos por una patrulla de la Policía Nacional.

Según esas versiones, durante el recorrido los agentes les habrían cerrado el paso, lo que provocó que perdieran el control de la motocicleta y se estrellaran contra un poste del tendido eléctrico.

Los familiares sostienen que la presunta intervención policial tuvo responsabilidad en el accidente y consideran necesario que las autoridades esclarezcan lo sucedido.

Protestan para exigir respuestas

La muerte de los dos jóvenes también provocó una manifestación en reclamo de una investigación y respuestas por parte de las autoridades.

Durante la protesta, según denunciaron los padres, agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas, pese a que entre los manifestantes había niños y adolescentes.

Hasta el momento, las denuncias sobre la presunta persecución y la actuación de los agentes policiales no han sido confirmadas oficialmente.

Las familias reiteran su llamado a las autoridades para que investiguen las circunstancias en las que murieron los jóvenes y determinen si existen responsabilidades por lo ocurrido.