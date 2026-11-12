Madre herida junto a sus hijos en explosión de apartamento recibe el alta médica; los niños no

La recuperación de Loida Díaz Lima, de 37 años, dio un paso favorable al recibir el alta médica, luego de las quemaduras que sufrió junto a sus dos hijos durante la explosión registrada en un apartamento del residencial Andares del Mirador, en el Distrito Nacional.

Sin embargo, su recuperación transcurre con la preocupación del estado de sus niños, quienes permanecen ingresados en estado delicado. Su hermana, Kenia Díaz Lima, informó a Diario Libre que Loida se encuentra estable y recibió su primera cura tras salir del Hospital Luis Eduardo Aybar. "Dentro de su condición, está estable, está bien animada por la fe en Cristo", expresó Kenia al ofrecer detalles sobre el estado de salud de su consanguínea.

En tanto, sus hijos continúan ingresados en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral; ambos permanecen estables dentro de su cuadro de gravedad, aunque presentan evoluciones distintas.

Según informó el centro médico, el niño ha evolucionado favorablemente, mientras que la niña se encuentra en una condición más delicada y continúa bajo ventilación mecánica, con los cuidados médicos que requiere este tipo de paciente.

Pese a las limitaciones de comunicación por su condición médica, Loida ha podido conversar con sus familiares. Su principal inquietud, según relató su hermana, es conocer cómo evolucionan sus pequeños.

"Ella se siente preocupada, pregunta por sus niños, por cómo están. Ella tiene un ánimo espiritual increíble", contó Kenia, quien destacó que la paciente se mantiene animada y aferrada a su fe durante el proceso de recuperación.

Sin asistencia de la constructora

Mientras la familia permanece pendiente de la evolución de los tres afectados, también espera respuestas sobre las circunstancias que provocaron la explosión y las posibles responsabilidades por el incidente. Kenia aseguró que hasta el momento no han recibido asistencia ni comunicación de la constructora vinculada al residencial.

"No han dado asistencia. No nos han hablado nada", afirmó. La explosión ocurrió la mañana del viernes 6 de noviembre, en el apartamento ubicado en el quinto piso del residencial Andares del Mirador, en el kilómetro 7 de la avenida Independencia.

El hecho se produjo menos de 24 horas después de que Loida se mudara al inmueble, que había adquirido mediante financiamiento, junto a sus dos hijos, y de forma preliminar la causa fue atribuida a un escape de gas.