Bomberos atribuyen explosión que dejó a doctora y sus dos hijos con quemaduras a fuga de gas

La explosión ocurrió pocas horas después de que la familia se mudara al apartamento del residencial Andares del Mirador. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La explosión ocurrida en un apartamento del residencial Andares del Mirador, que afectó a una madre y sus hijos, fue provocada por un escape de gas en una tubería ubicada en el área de lavado.

La información fue ofrecida este jueves por el intendente general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme.

La explosión dejó hospitalizados a la doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, y a sus hijos Evans, de 12 años, y Ellen, de 7, quienes sufrieron quemaduras graves.

"La causa fue un escape de gas que hubo en una tubería en el área de lavado", afirmó Frómeta, quien descartó otras circunstancias como origen de la explosión.

Según declaraciones ofrecidas por familiares de los afectados a un equipo de Diario Libre, la doctora Loida Díaz se había mudado apenas unas horas antes del incidente al residencial, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

La mujer se instaló el jueves 5 de noviembre en el apartamento, adquirido mediante financiamiento. La mañana del viernes 6 se produjo la explosión, presuntamente después de que conectara un bebedero de agua a la electricidad.

El estallido provocó daños considerables en el apartamento, situado en el quinto piso del edificio.

La hermana de la afectada, Kenia Díaz Lima, explicó que la puerta principal, los ventanales y los cristales del balcón se desprendieron por la fuerza de la explosión.

También detalló que algunas paredes presentaron grietas y que varios ajuares resultaron dañados. Estos todavía permanecían dentro de cajas debido a la reciente mudanza de la familia.

Inspecciones en las instalaciones

Ante las interrogantes sobre los controles de seguridad en las edificaciones, Frómeta Herasme explicó que los bomberos realizan inspecciones cuando son solicitadas, pero estas se enfocan en los sistemas de protección contra incendios, como detectores de humo, gabinetes de mangueras y rutas de evacuación.

"Esos trabajos normalmente son con las constructoras y las instituciones que están para esos fines", explicó el intendente general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El oficial señaló que la institución también puede evaluar aspectos relacionados con la ubicación de los tanques de gas, conforme a los planos de las edificaciones.

Sin embargo, aclaró que las evaluaciones estructurales son responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).