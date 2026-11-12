Incendio destruye más de 20 viviendas en barracones de Barahona y deja a familias a la intemperie

El fuego se extendió rápidamente debido a que las viviendas estaban construidas principalmente de madera, zinc y otros materiales inflamables. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Un incendio de grandes proporciones destruyó la noche de este miércoles al menos 25 viviendas en los barracones de Javid, en Barahona, dejando numerosas familias a la intemperie y pérdidas materiales que todavía no han sido cuantificadas.

El siniestro comenzó alrededor de las 10:00 de la noche y se extendió rápidamente por las estructuras construidas principalmente de madera, zinc y otros materiales vulnerables al fuego, lo que dificultó las labores de los organismos de socorro para controlar las llamas.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por residentes y dirigentes comunitarios, el incendio habría sido provocado por un supuesto cortocircuito eléctrico en las instalaciones de uno de los barracones, que están ubicados en la calle José A. Robert, frente a los Comedores Económicos del Estado.

Sin embargo, las autoridades del Cuerpo de Bomberos todavía no han confirmado esta versión, debido a que no habían realizado el levantamiento técnico correspondiente para establecer las causas del siniestro.

Freddy Féliz, presidente de la junta de vecinos del sector, explicó que el fuego consumió completamente una línea de 25 viviendas y afectó parte de otras estructuras contiguas, por lo que estimó que entre 30 y 40 familias quedaron sin hogar.

El dirigente comunitario recordó que hace aproximadamente 20 años ocurrió otro incendio de grandes proporciones en el mismo complejo habitacional, específicamente en el barracón número siete, que fue destruido por completo.

"Después de 20 años, mire qué desgracia ha pasado. Gracias a Dios no falleció ninguna persona, pero todos los ajuares de los hogares se perdieron", expresó Féliz mientras observaba los daños ocasionados por las llamas.

Explicó que el complejo habitacional está compuesto por ocho líneas de 25 viviendas cada una, para un total de aproximadamente 200 barracones, aunque con el paso de los años algunas familias construyeron anexos que aumentaron la cantidad de estructuras y personas residentes.

Según el dirigente comunitario, el último censo realizado en el lugar estableció que unas 218 personas residían en los barracones.

Féliz señaló que las pérdidas materiales todavía no pueden calcularse debido a la magnitud del incendio y a que varias familias perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

Tampoco descartó que el deterioro de las instalaciones eléctricas pudiera estar relacionado con el origen del fuego, debido a la antigüedad de los cables y las condiciones de las viviendas.

"No podemos asegurar que haya sido eso, pero puede ser que los alambres, que están muy deteriorados, hayan provocado el incendio", manifestó.

Familias perdieron todas sus pertenencias

Entre los afectados se encuentra Newton Sánchez, quien explicó que su familia, integrada por cinco personas, perdió su vivienda y quedó sin un lugar donde pasar la noche.

"Nosotros somos cinco: mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y yo. Quedamos en la calle porque se quemaron las líneas donde vivíamos", relató.

Sánchez explicó que el incendio comenzó varios barracones más arriba de su vivienda y que, debido a los materiales utilizados en las construcciones, las llamas se propagaron con gran rapidez.

Indicó que las instalaciones eléctricas, los abanicos y otros aparatos podrían representar riesgos en estructuras tan antiguas, aunque reconoció que todavía no se conoce con certeza qué provocó el siniestro.

El afectado señaló que la cantidad exacta de viviendas destruidas y familias perjudicadas deberá establecerse mediante un levantamiento, una vez concluyan las labores de extinción y evaluación de los daños.

"Todavía no sabemos cuántas casas se quemaron. Eso se sabrá cuando se haga el conteo. Es muy triste porque hay muchas familias en la calle", expresó.

Otros residentes narraron que se encontraban acostados cuando comenzaron a escuchar las voces de alerta de sus vecinos, quienes advirtieron sobre el incendio.

Debido a la rapidez con que avanzaron las llamas, muchas personas apenas tuvieron tiempo de abandonar sus viviendas, sin poder rescatar sus muebles, electrodomésticos, ropas y documentos personales.

La situación provocó momentos de angustia y desesperación entre los residentes, quienes intentaban salvar algunas pertenencias mientras el fuego avanzaba hacia otras estructuras.

Bomberos de varios municipios acudieron a combatir el incendio

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barahona, así como equipos procedentes de los municipios de Cabral, Polo, Paraíso y otras localidades de la provincia, para reforzar las labores de extinción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-120045-am-1-243f5b2e.jpeg Bomberos en la escena. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

Los bomberos trabajaron durante varias horas para impedir que las llamas continuaran propagándose hacia las demás viviendas del complejo habitacional.

Una multitud se aglomeró en la calle José A. Robert y sus alrededores para observar el desarrollo del incendio, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros de otros organismos de seguridad permanecían en el lugar.

La concentración de curiosos y residentes generó un amplio movimiento en las inmediaciones de los barracones, donde también se encontraban familiares de los afectados que acudieron para conocer la situación de sus parientes.

Durante las primeras dos horas del siniestro, las unidades de emergencia continuaban trabajando para controlar las llamas y evitar mayores daños en las estructuras cercanas.

Gobierno anuncia asistencia para familias afectadas

La gobernadora provincial de Barahona informó que el presidente Luis Abinader se comunicó con las autoridades locales para instruir que se brindara todo el apoyo necesario a las familias afectadas por el incendio.

La representante del Poder Ejecutivo manifestó su pesar por la tragedia y aseguró que se trabajará en una solución provisional para las personas que perdieron sus viviendas, mientras se busca una respuesta definitiva a su situación habitacional.

"El presidente acaba de llamarnos para decirnos que les demos todo el apoyo necesario a estas personas y que trabajemos con ellas. Vamos a darles una solución provisional mientras encontramos una solución definitiva", expresó la funcionaria.

La gobernadora calificó el incendio como una situación lamentable, especialmente por la cantidad de familias que perdieron sus hogares y pertenencias en cuestión de minutos.

Señaló que, afortunadamente, hasta ese momento no se habían reportado víctimas mortales, aunque las pérdidas materiales eran cuantiosas.

En el lugar también se encontraban el director del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), Noel Octavio Suberví Nin, conocido como Tavito; el alcalde de Barahona, Mictor Emilio Fernández, así como representantes de organismos de seguridad y otras autoridades.

Un complejo habitacional marcado por otro incendio

El incendio ha generado preocupación entre los residentes de los barracones de Javid, debido a las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas y a los antecedentes de otro siniestro ocurrido hace aproximadamente dos décadas.

Los dirigentes comunitarios señalaron que las estructuras presentan un avanzado deterioro por el paso de los años, especialmente en las instalaciones eléctricas y los materiales utilizados para su construcción.

La cercanía entre las viviendas, así como los anexos levantados por algunas familias, habría facilitado la rápida propagación de las llamas de una estructura a otra.

Mientras los bomberos continuaban trabajando en la zona, las familias afectadas permanecían en las calles, algunas acompañadas de niños y adultos mayores, a la espera de asistencia de las autoridades.

Hasta el momento de las declaraciones, no se había establecido oficialmente la cantidad definitiva de viviendas destruidas ni el monto de las pérdidas materiales.

Las autoridades deberán realizar un levantamiento para determinar el número de familias damnificadas, evaluar los daños y establecer las causas del incendio que volvió a golpear a este complejo habitacional de Barahona.

Aunque los residentes atribuyen preliminarmente el fuego a un posible cortocircuito eléctrico, esta hipótesis permanece sin confirmación oficial hasta que el Cuerpo de Bomberos concluya las investigaciones correspondientes.