Matrimonio con piernas amputadas pierde todo en incendio de barracones de Barahona

Fabio Féliz y Mirian Cuevas perdieron sus sillas de ruedas y todas sus pertenencias en el fuego que destruyó 57 casas en Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Fabio Féliz y Mirian Cuevas Segura llevan 48 años de matrimonio. Durante ese tiempo criaron a sus seis hijos en los barracones de Javid, en Barahona, donde construyeron su hogar en medio de condiciones precarias. Sin embargo, un incendio ocurrido la noche del miércoles redujo a cenizas la vivienda donde vivieron durante décadas.

La pareja enfrenta una situación de especial vulnerabilidad. Fabio, de 72 años, tiene amputada la pierna derecha, mientras que Mirian perdió la izquierda debido a complicaciones de la diabetes. Ambos tienen movilidad reducida y también perdieron las sillas de ruedas que utilizaban para desplazarse, junto con sus camas, ropa, muebles y demás pertenencias.

Mirian recuerda que dormía cuando escuchó los gritos de una vecina que alertaba sobre el fuego. En medio del susto, intentó levantarse de la cama sin recordar que le faltaba una pierna. Su yerno logró entrar a la vivienda y sacarla, pero ella insistía en que también fueran a buscar a su esposo.

"Cuando él me sacó, le dije que me tirara al suelo y que fuera a buscar a Fabio. Le decía: ´Suéltame a mí, tírame al suelo y busca a Fabio´", relató. Ambos consiguieron salir con vida, aunque no pudieron rescatar prácticamente nada de lo que tenían.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-45150-pm-75300867.jpeg El matrimonio forma parte de las decenas de familias afectadas por el incendio, que destruyó al menos 57 viviendas. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

Fabio trabajó durante años como maestro constructor para mantener a su familia, pero hace aproximadamente dos años perdió la pierna derecha y no pudo volver a trabajar. Su esposa también quedó imposibilitada para realizar labores después de la amputación, que ocurrió tras complicarse una herida causada por un clavo debido a la diabetes. El hombre, además, padece hipertensión.

"Somos una familia de muy escasos recursos. Yo trabajaba en construcción, pero después que quedé así no he podido volver a trabajar. Mi esposa siempre dependía de mí y ahora tampoco puede hacer nada", expresó Fabio, quien señaló que incluso conseguir los medicamentos para controlar sus enfermedades representa una dificultad.

Después del incendio, los esposos encontraron refugio provisional en la casa de un amigo, ubicada en la Prolongación Jaime Mota, detrás del barrio Palmarito. Sin embargo, desconocen cuánto tiempo podrán permanecer allí y esperan que las autoridades les proporcionen una vivienda y las sillas de ruedas que necesitan para movilizarse.

Consecuencias del incendio

"Las autoridades han venido, pero no nos han dicho qué van a hacer. Estamos esperando que nos ayuden", manifestó Fabio. Sus seis hijos nacieron y crecieron en los barracones, pero tampoco cuentan con los recursos suficientes para asumir todas las necesidades de sus padres.

El matrimonio forma parte de las decenas de familias afectadas por el incendio, que destruyó al menos 57 viviendas, según los levantamientos preliminares. Las estructuras, construidas principalmente de madera y zinc, facilitaron la rápida propagación de las llamas. Mirian lamentó las pérdidas de sus vecinos, pero agradeció que no se reportaran víctimas mortales.

La pareja también recordó las condiciones de riesgo en que vivía. Según Mirian, los cables eléctricos deteriorados entraban en contacto con las planchas de zinc de la vivienda y transmitían corriente. A pesar de esas condiciones, permanecieron allí durante décadas porque nunca tuvieron los recursos para construir o adquirir otra casa.

Fabio nació en los barracones y ha vivido allí durante sus 72 años. Su historia y la de su esposa se suman a los reclamos de las familias afectadas por el incendio, que durante años han esperado una solución habitacional y la reubicación de quienes residen en estas estructuras.

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