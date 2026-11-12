Madre de niño apuñalado por su padrastro denuncia poca protección de la Policía

Rosaura de la Nieve, madre del menor herido. ( ARCHIVO )

A 18 días de la agresión en la que su hijo de 13 años resultó gravemente herido al intervenir para defenderla de un ataque con cuchillo por parte de su padrastro, Rosaura de la Nieve enfrenta una nueva preocupación: su agresor continúa prófugo y la protección policial que recibía ha disminuido.

La mujer denunció a Diario Libre que, aunque inicialmente contaba con vigilancia permanente de agentes policiales y personal de los organismos de protección, desde el pasado domingo dejó de recibir esa asistencia, por lo que debe permanecer sola en el centro de salud donde está ingresado su hijo.

"Estoy prácticamente sola aquí", expresó Rosaura, quien reconoció que teme por su vida y la del adolescente, debido a que el presunto agresor todavía no ha sido detenido.

Explicó que anteriormente los agentes se turnaban para acompañarla, incluso durante las noches, y que recibía asistencia de distintas unidades policiales. Sin embargo, actualmente solo cuenta con visitas de personal de protección a la mujer.

"Ante me daban asistencia los policías todos los días, se turnaban ellos, venía el departamento de Deamvi - Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar-, venían los policías gris, y nada más ahora está el de la mujer, y no me están dando asistencia de noche. Temo por mi vida", dijo.

La madre aseguró que comunicó la situación a una de las responsables del servicio, pero que, al momento de conversar con este medio, todavía esperaba una respuesta.

Adolescente evoluciona favorablemente

En medio de estas preocupaciones, Rosaura recibió noticias alentadoras sobre la salud de su hijo, quien fue sometido a una tercera intervención quirúrgica.

Según explicó, la operación concluyó satisfactoriamente y los médicos pudieron retirarle los tubos que tenía colocados.

El adolescente fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala de cuidados intermedios.

"Todo evolucionó muy bien, salió todo bien, gracias a Dios", manifestó.

La mujer contó que ha podido conversar con su hijo, quien se encuentra consciente y le ha expresado su deseo de regresar a casa e ir a la peluquería.

Sin embargo, explicó que el adolescente debe permanecer hospitalizado mientras continúa su recuperación.

Agresor le envió un mensaje

Sobre el paradero de José Alberto Cabrera, señalado como responsable de la agresión, Rosaura confirmó que este llegó a comunicarse con ella mediante un mensaje en el que supuestamente le manifestó su intención de entregarse acompañado de abogados.

La mujer explicó que remitió a las autoridades de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) el número telefónico desde el cual recibió el mensaje, pero no ha obtenido información sobre la localización del prófugo ni respuesta a su denuncia.

Según relató, el hombre le habría dicho que esperaba que la situación se calmara para evitar que recayera sobre él todo el peso de la ley.

También habría manifestado que estaba arrepentido porque, supuestamente, no se percató de que el adolescente se había lanzado sobre el cuchillo durante el incidente.

Rosaura dijo que le pidió entregarse a las autoridades y responder por lo ocurrido.

"Yo quiero que pague por lo que le hizo al niño, sea intencional o no sea intencional", sostuvo.