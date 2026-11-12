Reabren paso fronterizo en Pedernales tras tres días de tensión por muerte de dos haitianos

Haitianos llegan hasta el paso fronterizo de Dajabón para adquirir alimentos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La muerte de dos ciudadanos haitianos, en un hecho violento ocurrido en la comunidad de Anse-à-Pitres, provocó tres días de tensión en la frontera sur y la paralización de las actividades comerciales entre Haití y República Dominicana.

El incidente, cuyos responsables todavía no han sido identificados oficialmente, llevó a las autoridades haitianas a cerrar la puerta de acceso a su territorio, como medida de presión para exigir la colaboración dominicana en el esclarecimiento de las muertes, presuntamente ocasionadas por ciudadanos dominicanos.

La decisión impidió la celebración del mercado binacional del pasado lunes, afectando el intercambio comercial del que dependen numerosas familias de ambos lados de la frontera.

Tras varios días de incertidumbre, las autoridades de Pedernales y Anse-à-Pitres alcanzaron ayer miércoles un acuerdo que permitió reabrir el paso fronterizo y dar un respiro a los comerciantes que aguardaban la normalización de las operaciones.

Exigen justicia por las dos muertes

Durante una reunión celebrada en el salón de eventos de la Gobernación de Pedernales, representantes dominicanos se comprometieron a colaborar con las investigaciones para identificar, apresar y someter a la justicia a los responsables, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El caso se originó en un incidente registrado el pasado viernes en territorio haitiano, donde, según las informaciones suministradas, murieron dos personas.

También circularon versiones sobre una tercera persona que habría resultado herida y sobre una posible vinculación del hecho con asuntos relacionados con drogas. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente.

Hasta el momento, tampoco se ha establecido públicamente la identidad de los responsables ni las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes.

Autoridades buscan evitar nuevas tensiones

La reunión estuvo encabezada por la gobernadora de Pedernales, Edirda D'Óleo Peña, junto al general de brigada Freddy Soto Thormann, comandante de la Quinta Brigada del Ejército; el coronel Durán Bello, comandante del 16.º Batallón de Infantería; y el coronel Kelvin Pacheco, comandante de la Policía Nacional.

También participaron representantes de Migración, del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el alcalde de Pedernales, Alfredo Francés.

Por la delegación haitiana asistieron el alcalde de Anse-à-Pitres, Decembre Selio Jean Julies, junto a otras autoridades municipales y representantes policiales de la vecina nación.

El comercio vuelve a respirar

La reapertura representa un alivio para quienes dependen del comercio binacional, una actividad fundamental para la economía de las comunidades fronterizas.

Sin embargo, el acuerdo no pone fin a las interrogantes que rodean las muertes de los dos ciudadanos haitianos.

Mientras se restablece el intercambio comercial, las autoridades de ambos países enfrentan el desafío de esclarecer el hecho y evitar que un nuevo episodio de violencia vuelva a interrumpir la convivencia y las actividades económicas en esta zona de la frontera.

La frontera vuelve a abrir sus puertas, pero la exigencia de justicia por las dos vidas perdidas continúa pendiente.