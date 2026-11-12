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INCENDIO EN ALMACÉN
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Incendio destruye almacén de negocio en Verón-Punta Cana

El fuego afectó el área de almacenamiento de Teknologika, dedicada a la venta de cámaras de seguridad

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    Incendio destruye almacén de negocio en Verón-Punta Cana
    Así quedó el almacén de una tienda de cámaras de seguridad tras ser consumido por las llamas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS VERÓN PUNTA CANA)

    Un incendio destruyó por completo el almacén de un establecimiento comercial dedicado a la venta de cámaras de seguridad, en un hecho ocurrido en la avenida Barceló, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

    El negocio afectado está ubicado en el local 7C de la plaza AyC.

    El establecimiento, identificado como Teknologika, sufrió pérdidas materiales totales en el área destinada al almacenamiento de mercancías como consecuencia del fuego.

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    Miembros del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana trabajan para sofocar el incendio. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR CUERPO DE BOMBEROS VERÓN PUNTA CANA)

    De acuerdo con un informe del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, para acceder al área afectada y realizar las labores de extinción fue necesario abrir un boquete en una pared, lo que permitió al personal llegar hasta el foco del incendio y sofocar las llamas.

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    Camión de bomberos utilizado durante las labores de extinción. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEVERÓN PUNTA CANA)

    Otros daños

    Además de destruir el almacén, el incendio ocasionó daños en la puerta que comunica esa área con el espacio destinado a las ventas.

    • Según informó el propietario del establecimiento, en el almacén no había equipos conectados y desconoce qué pudo haber provocado el incendio.
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    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.