Suben a 60 las viviendas afectadas por incendio en Barahona; más de 60 niños damnificados

Las autoridades identifican a los damnificados y coordinan alojamiento provisional y ayuda alimentaria. ( OMAR MEDINA/DIARIO LIBRE )

Alrededor de 60 viviendas quedaron destruidas por el incendio de grandes proporciones que afectó la noche del miércoles los barracones de Javid, en Barahona, y dejó a numerosas familias a la intemperie, entre ellas más de 60 niños, según estimaciones preliminares de dirigentes comunitarios.

El siniestro, que se prolongó durante varias horas, redujo a cenizas viviendas, electrodomésticos, muebles, ropa, documentos personales y otras pertenencias de familias que llevaban décadas residiendo en el lugar.

Decenas de personas tuvieron que abandonar sus hogares sin poder rescatar sus bienes. Algunas encontraron refugio en casas de familiares, mientras que otras pasaron la madrugada en iglesias evangélicas de la comunidad, entre ellas la Iglesia El Alfarero y la Iglesia Misionera Sonrisa de Amor.

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, informó que el presidente Luis Abinader se comunicó con las autoridades provinciales la noche del incendio y reiteró este jueves su disposición de ofrecer asistencia a las familias damnificadas.

Explicó que el Estado alquilará viviendas para alojar provisionalmente a los afectados mientras se trabaja en una solución habitacional definitiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-101225-am-e9b93e0c.jpeg El siniestro se prolongó por varias horas. (OMAR MEDINA/DIARIO LIBRE)

"El presidente acaba de llamarnos para decirnos que les demos todo el apoyo necesario a estas personas y que trabajemos con ellas. Vamos a darles una solución provisional mientras encontramos una solución definitiva", expresó.

Féliz indicó que las autoridades realizan un levantamiento para determinar la cantidad exacta de viviendas destruidas y familias afectadas. Durante la madrugada se contabilizaron unas 57 viviendas afectadas, pero advirtió que la cifra podría aumentar.

La funcionaria explicó que los damnificados comenzaron a recibir asistencia alimentaria desde las primeras horas de la mañana, debido a que perdieron sus utensilios de cocina y no cuentan con las condiciones necesarias para preparar sus comidas.

También aseguró que se identificará a los afectados para garantizar que las ayudas lleguen a quienes perdieron sus hogares y evitar que personas ajenas a la tragedia intenten beneficiarse de la asistencia.

"Perdimos todo, hasta nuestros recuerdos"

Entre las personas afectadas se encuentra Rosa Ramírez, empleada de la Cruz Roja Dominicana, quien, con su hija de dos años en brazos, relató los momentos de angustia que vivió mientras las llamas consumían su vivienda y las de varios integrantes de su familia.

Ramírez, quien ha residido toda su vida en los barracones, explicó que el incendio destruyó sus pertenencias y los recuerdos familiares acumulados durante generaciones.

"Estamos como si estuviéramos viviendo una pesadilla. Perdimos todo, nuestros ajuares, nuestras casas y todos nuestros recuerdos", manifestó visiblemente afectada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-101224-am-9366939a.jpeg Familias damnificadas. (OMAR MEDINA)

Contó que su madre, su hermana, su primo y su abuelo también perdieron sus viviendas, por lo que prácticamente toda su familia quedó sin techo.

La mujer pasó la madrugada junto a otros parientes en una pequeña construcción inconclusa, fuera del área afectada, donde permanecieron sin las condiciones necesarias para descansar.

"Mi hermana tiene tres niños y yo tengo una niña de dos años. Todos quedamos a la intemperie. Fue algo muy traumático, un panorama muy triste", expresó.

Alcaldía anuncia asistencia y atención psicológica

El alcalde de Barahona, Mictor Fernández, informó que el Ayuntamiento trabaja junto con la Gobernación y otras instituciones gubernamentales para identificar a las familias damnificadas y coordinar la entrega de artículos esenciales.

Explicó que los Comedores Económicos del Estado, ubicados frente al lugar del incendio, suministrarán desayuno, almuerzo, cena y agua potable a los afectados.

Asimismo, anunció que las autoridades contemplan ofrecer asistencia psicológica, especialmente a los niños que presenciaron cómo las llamas consumían sus hogares.

"Hoy estamos resolviendo la alimentación y las necesidades inmediatas, pero mañana tenemos que pensar en el tratamiento psicológico de esos niños que tuvieron que ver sus casas incendiadas y todo lo que ocurrió en menos de media hora", manifestó.

Fernández destacó que el fuego se propagó rápidamente, lo que provocó escenas de desesperación entre los residentes, quienes intentaban abandonar las viviendas y rescatar algunas pertenencias.

Callejones estrechos dificultaron el acceso de los bomberos

El presidente de la Junta de Vecinos de los barracones de Javid, Freddy Féliz, atribuyó parte de la magnitud de los daños a las dificultades de acceso que enfrentaron los bomberos debido a la estrechez de los callejones.

Explicó que originalmente el complejo estaba compuesto por ocho bloques de 25 viviendas cada uno, para un total de 200 unidades habitacionales. Sin embargo, con el paso de los años, numerosos residentes construyeron anexos que redujeron los espacios de circulación.

Según el dirigente comunitario, los bloques cuatro y cinco quedaron completamente destruidos, incluidas las viviendas originales y las ampliaciones realizadas por sus ocupantes.

"Yo, como presidente de la junta de vecinos, vivía peleando para que no ocuparan tanto espacio y dejaran acceso a los vehículos, pero llegó un momento en que no se podía entrar ni siquiera en motocicleta", sostuvo.

Féliz recordó que hace aproximadamente 20 años otro incendio destruyó el barracón número siete y que, en aquella ocasión, los bomberos también enfrentaron dificultades para acceder al lugar.

El dirigente estimó que entre 60 y 65 viviendas resultaron afectadas, aunque precisó que será necesario completar el levantamiento oficial para determinar la cifra definitiva.

Más de 60 niños entre los damnificados

El pastor José Antonio Segura, de la Iglesia Misionera Sonrisa de Amor, describió el incendio como una tragedia difícil de explicar por la rapidez con que se propagaron las llamas.

Relató que numerosas familias, incluidos niños de distintas edades, fueron acogidas durante la madrugada en templos evangélicos cercanos.

Según las estimaciones preliminares del presidente de la junta de vecinos, más de 60 niños quedaron damnificados junto a sus familiares, lo que genera preocupación por las condiciones de alojamiento y la atención que necesitarán durante los próximos días.

Para combatir el incendio intervinieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barahona, con el respaldo de organismos de socorro procedentes de Enriquillo, Paraíso, Cabral, Las Salinas y El Peñón, entre otros municipios de la provincia.

Rolando Matos, encargado de la Guardia Voluntaria de los Bomberos y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la zona, explicó que, una vez controlado el siniestro, comenzaron las evaluaciones para determinar la cantidad de viviendas destruidas y familias afectadas.

Los resultados serán entregados a las autoridades correspondientes para facilitar la distribución de las ayudas.

Matos señaló que todavía no se ha determinado oficialmente qué provocó el incendio, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones.