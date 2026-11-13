Policía que murió persiguiendo a prófugos de la justicia dejó a cuatro hijos en la orfandad

Juan Isaac Espinal Jiménez, sargento de la Policía fallecido soñaba con ser ingeniero. ( FUENTE EXTERNA. )

Juan Isaac Espinal Jiménez tenía 35 años, cuatro hijos y un sueño que todavía no había cumplido: convertirse en ingeniero. Durante los últimos 13 años había servido en la Policía Nacional, ocho de ellos dedicados a la investigación criminal en Santiago.

Enfrentamiento fatal

Su vida terminó la noche del jueves 12 de noviembre, durante un enfrentamiento a tiros con dos hombres que figuraban entre los diez prófugos más buscados por la institución en esa provincia.

El sargento, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en la región Cibao Central, falleció mientras recibía atenciones médicas por las heridas sufridas durante el operativo realizado en la avenida Circunvalación Norte, en el sector Gurabo.

Su muerte dejó a cuatro hijos sin su padre y a una esposa viuda. También truncó sus aspiraciones de continuar su formación académica para ejercer la ingeniería, un proyecto personal que mantenía mientras desarrollaba su carrera policial.

Espinal Jiménez formaba parte del equipo de investigadores que daba seguimiento a Eduardo Paul Pérez Mercado, conocido como "Maca", de 39 años, y Edward de Jesús Pérez Silverio, apodado "Carlos" o "Coco", de 36.

Ambos eran requeridos por su presunta vinculación con una estructura criminal a la que la Policía atribuye más de ocho años de actividades delictivas, entre ellas homicidios, sicariato y asaltos a mano armada.

Según el informe preliminar de la institución, los sospechosos se desplazaban en una yipeta Changan plateada junto a Andrelina Santos Sosa, conocida como "La Patrona", de 29 años, cuando se percataron de la presencia de los investigadores.

La Policía sostiene que los ocupantes del vehículo dispararon contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. Durante el enfrentamiento, el sargento Espinal Jiménez resultó gravemente herido.

Pérez Mercado y Santos Sosa murieron en el lugar, mientras que Pérez Silverio falleció posteriormente en el Hospital Municipal de Tamboril.

Investigación policial

El agente también fue trasladado para recibir asistencia médica, pero no sobrevivió a las heridas.

Investigación y antecedentes

Ocho años dedicados a investigar delitos

De los 13 años que Espinal Jiménez llevaba en la Policía Nacional, ocho transcurrieron en el Dicrim, la dependencia encargada de investigar hechos delictivos y localizar a personas requeridas por la justicia.

Al momento de su muerte participaba en el seguimiento de dos hombres señalados por las autoridades como presuntos responsables de varios crímenes violentos registrados en Santiago.

Entre los casos atribuidos a los sospechosos figuran el asesinato de Jesús María Cabrera Peña, el doble homicidio de Heidy María Gabriela y Ángelo Benjamín Hernández Rodríguez, conocido como "Tres Pies", así como las muertes de dos agentes policiales en el ensanche Bermúdez.

También eran buscados por su presunta participación en un asalto a mano armada.

En la escena del enfrentamiento, las autoridades ocuparon dos pistolas, cargadores, municiones, un silenciador, chalecos antibalas, pasamontañas, guantes y un dispositivo inhibidor de señales GPS.

La Policía Científica procesó el lugar en presencia del Ministerio Público, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las condolencias de la institución

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, expresó sus condolencias a los familiares del sargento a través del vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira.

La Policía destacó sus 13 años de servicio y anunció que ofrecerá acompañamiento a sus familiares tras su fallecimiento.

Más allá del operativo y de la persecución de los sospechosos, la muerte de Espinal Jiménez deja una familia integrada por su esposa y cuatro hijos, así como una aspiración profesional que no pudo concretar.

El sargento dedicó buena parte de su vida adulta a la Policía Nacional, pero también tenía planes fuera de la institución: quería ser ingeniero