Apresan a tres hombres y ocupan presuntas drogas en operativos en La Romana

Agentes del Dintel durante operativos contra el microtráfico en La Romana y Villa Hermosa. ( CEDIDA POR LA PN. )

Agentes de la División Provincial de Inteligencia (Dintel), en coordinación con miembros de la Policía Nacional, apresaron a tres hombres y ocuparon varias porciones de presuntas drogas durante operativos contra el microtráfico realizados en La Romana y Villa Hermosa.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Luis Manzueta, de 40 años; Orlando José, de 49, y Osvaldo de León Constanzo, de 50.

De acuerdo con el informe policial, durante las intervenciones también fueron ocupadas 40 tarjetas SIM, una réplica de arma de fuego, un machete y otros objetos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-13-at-11811-pm-f15be658.jpeg Armas, dinero y sustancias encontradas por las autoridades en los operativos en La Romana y Villa Hermosa. (CEDIDA A DL.)

Detenidos y sustancias ocupadas

Uno de los apresados es Pedro Luis Manzueta, detenido durante un operativo en la avenida Juan Bosch, del sector Los Maestros, en Villa Hermosa.

Las autoridades señalan al hombre de 40 años como presunto distribuidor de sustancias controladas. Durante la requisa le ocuparon 40 tarjetas SIM pertenecientes a dos compañías telefónicas.

En otra intervención, los agentes arrestaron a Orlando José, de 49 años, a quien le ocuparon una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína.

Al verificar sus datos en los archivos policiales, las autoridades constataron que tenía una orden de arresto vigente por violencia contra la mujer.

El tercer detenido es Osvaldo de León Constanzo, de 50 años, a quien los agentes le ocuparon dos porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, y una porción de un vegetal verde que se presume es marihuana.

Según el reporte policial, De León Constanzo presenta dos registros policiales anteriores.

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Otras drogas decomisadas

La Policía Nacional informó que, durante una intervención en la calle principal del sector Juan Pablo Duarte, los agentes ocuparon 25 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, y 28 envoltorios de un material rocoso con características similares al crack.

En el lugar también fueron incautadas dos cajetillas de cigarrillos de la marca Jaisalmer, con un total de 35 unidades, un machete, una pistola plástica y 300 pesos en efectivo.

La institución indicó que los tres detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.