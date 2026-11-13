Barracones de Javid: el incendio que arrasó un barrio de madera y zinc en Barahona

Viviendas destruidas en Barahona por un incendio en los barracones de Javid en Barahona la noche del miércoles. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Cuando Mirian Cuevas Segura escuchó los gritos de una vecina que advertía del incendio, saltó de la cama sin recordar que le faltaba una pierna. El miedo pudo más que su discapacidad. Se aferró a una vitrina y a una repisa hasta conseguir abrir la puerta de su vivienda, mientras las llamas avanzaban por los barracones de Javid, un viejo asentamiento de madera y zinc donde había transcurrido buena parte de su vida.

Su yerno logró sacarla cargada, pero Mirian se resistía a ponerse a salvo mientras su esposo, Fabio Féliz, también amputado de una pierna, permaneciera dentro de la casa.

"Suéltame a mí, tírame al suelo y busca a Fabio", le gritaba desesperada.

Los dos sobrevivieron. Perdieron, sin embargo, cuanto poseían, incluidas las sillas de ruedas que necesitaban para desplazarse.

Su historia resume el drama de decenas de familias que la noche del miércoles vieron desaparecer sus hogares en un incendio que destruyó al menos 57 viviendas de los barracones de Javid, en Barahona.

El fuego se propagó con rapidez entre las construcciones levantadas unas junto a otras, muchas con paredes de madera, revestimientos de zinc e instalaciones eléctricas deterioradas. En cuestión de horas quedaron reducidos a escombros muebles, electrodomésticos, ropa, documentos, herramientas de trabajo y los escasos bienes acumulados durante décadas.

No se reportaron víctimas mortales, pero decenas de personas quedaron sin techo. Algunas encontraron refugio en casas de familiares y amigos; otras pasaron la noche en una iglesia.

El incendio puso fin a buena parte de un asentamiento que había sobrevivido durante generaciones a la precariedad y a promesas incumplidas de reubicación.

Un barrio que nació como solución provisional

La historia de los barracones de Javid se remonta a las transformaciones urbanas emprendidas en Barahona durante el gobierno de Joaquín Balaguer.

Domingo Jiménez, de 64 años, llegó allí cuando apenas tenía nueve. Su familia vivía alquilada en El Semillero, un antiguo sector cuyas viviendas fueron demolidas para dar paso a un proyecto habitacional en el entorno del actual barrio Las Flores.

Según recuerda, los propietarios recibieron nuevas casas, mientras numerosas familias inquilinas fueron trasladadas a los barracones.

"Yo tenía nueve años cuando nos llevaron para allá. Nos sacaron de El Semillero porque las casas donde vivíamos alquilados fueron tumbadas para hacer el barrio Las Flores", explicó.

Lo que debía representar una etapa transitoria terminó convirtiéndose en el hogar permanente de varias generaciones.

Fabio Féliz, de 72 años, asegura haber nacido en los barracones. Recuerda que originalmente había unas diez viviendas, pero el asentamiento creció a medida que sus habitantes levantaban nuevas estructuras para alojar a hijos, nietos y otros familiares.

Las casas se ampliaban como se podía, aprovechando cada pequeño espacio. La madera y el zinc eran los materiales predominantes. Algunas paredes metálicas servían también de divisiones interiores.

La precariedad alcanzaba las instalaciones eléctricas.

Mirian recuerda que, en su vivienda, los cables deteriorados llegaban a entrar en contacto con las planchas de zinc.

"Había veces que un alambre pelado pegaba en el zinc y las hojas daban corriente. Teníamos que poner cortinas para no hacer contacto y evitar que nos electrocutáramos", relató.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-12-at-120045-am-9206e721.jpeg El fuego se propagó rápidamente. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

Pese a esas condiciones, los barracones desarrollaron una intensa vida comunitaria. Allí convivían albañiles, electricistas, plomeros, pequeños comerciantes y trabajadores de distintos oficios. También crecieron profesores, abogados y otros profesionales.

"Ese barrio era muy tranquilo y alegre. Cada vecino tenía su forma de vivir, pero nos llevábamos bien. Cocinábamos y comíamos entre todos", recordó Fabio.

La estrechez que durante décadas obligó a las familias a compartir espacios terminó favoreciendo la propagación de las llamas.

Las promesas que nunca se cumplieron

Los residentes más antiguos aseguran que nunca abandonaron la esperanza de recibir una vivienda digna.

Jiménez recuerda varios proyectos anunciados por distintos gobiernos que, según afirma, no llegaron a resolver la situación de los barracones.

Uno de ellos fue El Cacique, próximo a Palmarito, donde supuestamente se alojaría a las familias del asentamiento.

"Supuestamente ese barrio era para nosotros, pero al final se lo dieron a otras personas", sostuvo.

También menciona Villa Esperanza, un proyecto habitacional que, según su testimonio, comenzó alrededor de 2010 con el propósito de reubicar a los residentes, pero que no fue concluido.

Mientras las promesas se sucedían, las familias permanecían en las mismas construcciones, reparando techos, reforzando paredes y ampliando habitaciones para acomodar a sus descendientes.

Algunos envejecieron allí. Otros murieron sin conocer la vivienda que esperaban recibir.

El incendio encontró a muchos de sus habitantes en las casas donde habían criado a sus hijos y visto crecer a sus nietos.

Un incendio sin hidrantes para combatirlo

La emergencia también dejó al descubierto una grave debilidad del sistema de protección contra incendios de Barahona: la ciudad carece de una red de hidrantes que permita a los bomberos abastecerse directamente de agua.

El teniente coronel Leonardo Féliz, del Cuerpo de Bomberos, reconoció que esa limitación complicó las operaciones.

"Nosotros no tenemos el privilegio de contar con hidrantes", declaró.

Los equipos tuvieron que depender del agua almacenada en sus vehículos y de camiones cisterna que acudieron para reabastecerlos.

Algunas unidades disponen de depósitos de apenas 750 galones, una cantidad insuficiente para sostener durante mucho tiempo las labores de extinción de un incendio de grandes proporciones.

La rapidez con que avanzaban las llamas entre las viviendas de madera y zinc hacía todavía más apremiante la necesidad de mantener un suministro continuo.

El Cuerpo de Bomberos de Barahona cuenta con aproximadamente 25 efectivos permanentes y 60 voluntarios, según el oficial.

Para enfrentar el siniestro fue necesario solicitar refuerzos de Vicente Noble, El Peñón, Las Salinas, Polo, Cabral, La Ciénaga y Enriquillo.

Sin embargo, explicó Féliz, los municipios vecinos tampoco pueden desprenderse de todos sus vehículos y efectivos, pues deben conservar capacidad para responder a emergencias en sus propias comunidades.

Empresas y particulares facilitaron camiones cisterna. Entre los colaboradores mencionó a la empresa Napa y a propietarios de vehículos dedicados al transporte de agua. También recibieron apoyo de un camión con capacidad aproximada de 5,000 galones.

La falta de hidrantes dificultó la respuesta ante un fuego que encontró condiciones propicias para extenderse.

Cuarenta y ocho años de matrimonio reducidos a cenizas

Fabio Féliz y Mirian Cuevas Segura llevan 48 años casados. En los barracones criaron a sus seis hijos, compartieron alegrías y dificultades y construyeron una vida que el incendio deshizo en pocas horas.

Fabio trabajó durante años como maestro constructor. Conocía el oficio de levantar casas, pero ahora no tiene una donde vivir.

Hace aproximadamente dos años perdió la pierna derecha. También padece diabetes e hipertensión arterial, condiciones que, junto a su discapacidad, le han impedido regresar al trabajo.

Mirian perdió la pierna izquierda por complicaciones de la diabetes.

La noche del incendio estaba durmiendo cuando los gritos de una vecina la despertaron.

"¡Ay, Dios mío, nos vamos a quemar! ¡Qué candela!", escuchó.

"Yo ni me recordaba que tenía una pierna menos. Pensé que tenía mis dos piernas. Tiré un brinco y me agarré de una vitrina y de una repisa. Ahí me sostuve hasta que logré abrir el pestillo de la puerta", contó.

Su yerno consiguió rescatarla y luego poner a salvo a Fabio.

Las llamas consumieron sus camas, muebles, electrodomésticos, ropa y las dos sillas de ruedas de las que dependían.

Ahora viven provisionalmente en casa de un amigo, en la prolongación Jaime Mota, detrás de Palmarito.

"Somos una familia de muy escasos recursos. Yo trabajaba en construcción, pero después que quedé así no he podido volver a trabajar. Mi esposa siempre dependía de mí y ahora tampoco puede hacer nada", explicó Fabio.

La pareja necesita medicamentos, alimentos, una vivienda y, con urgencia, recuperar sus sillas de ruedas.

"Las autoridades han venido, pero no nos han dicho qué van a hacer. Estamos esperando que nos ayuden", expresó.

Para ambos, la pérdida va más allá de lo material. En aquella casa estaban los recuerdos de casi medio siglo de matrimonio.

"Papi, no tenemos casa, no tenemos nada"

Jeiron Antonio Segura Matos tampoco pudo salvar sus pertenencias. Según relató, el incendio consumió su vivienda en menos de 15 minutos.

Es padre de una niña de 13 años y un niño de 10. Después de escapar de las llamas, uno de sus hijos le hizo una pregunta que todavía recuerda con tristeza.

"Papi, no tenemos casa, no tenemos ropa, no tenemos nada".

Segura Matos trató de tranquilizarlo.

"Le dije: ´Tranquilo, hijo mío, que eso es material. De una manera u otra vamos a conseguirlo y vamos para adelante´".

Pero la magnitud de la pérdida es difícil de asimilar.

Los niños no solo quedaron sin hogar. También perdieron uniformes, mochilas, útiles escolares y la ropa que utilizaban diariamente.

Para Segura Matos, la tragedia trajo además el recuerdo de otro incendio ocurrido en los barracones en 1998, cuando todavía era niño.

"Ese mismo día vine y presencié lo mismo que estoy viendo ahora. La gente corriendo y tratando de salvar lo que podía", recordó.

Casi tres décadas después, volvió a contemplar la misma escena, esta vez como padre de familia y entre los damnificados.

La profesora Yajaira Féliz también perdió su vivienda, donde residía junto a su pareja, Noel Segura Medina.

Estaba durmiendo cuando percibió un fuerte olor a humo. Pensó que podía tratarse de un problema eléctrico y comenzó a revisar las instalaciones.

"Cuando me desperté, empecé a buscar a ver si había algún alambre prendido. Salí hasta la sala y cuando regresé a la habitación, la casa ya se estaba prendiendo", relató.

No pudo rescatar su nevera, camas, muebles, abanicos, televisor ni ropa.

"Hay mucho llanto en el vecindario porque todas las personas que estaban ahí fueron afectadas. No pudieron sacar nada, ni siquiera una pieza de ropa. Todo se quemó", manifestó.

Otros residentes perdieron motocicletas, herramientas de trabajo y animales domésticos.

Christian Julián contó que entre los animales muertos durante el incendio estaban una perrita, un gato, gallos y pollos que criaba.

Una iglesia como refugio

La iglesia El Alfarero abrió sus puertas a los damnificados. Allí pasaron la noche al menos 27 personas que no tenían otro lugar donde dormir.

Otros buscaron alojamiento en viviendas de parientes, amigos y vecinos.

La solidaridad de la comunidad permitió atender las necesidades más inmediatas, pero los afectados siguen sin saber cómo reconstruirán sus vidas.

Elena Pérez, residente de la zona, explicó que muchas de las familias vivían de trabajos informales y habían adquirido sus pertenencias después de años de sacrificios.

"Son personas de muy bajos recursos. Mire las condiciones en que vivían. Esa gente vive del día a día y perdió lo poquito que tenía", expresó.

Los damnificados necesitan colchones, alimentos, medicamentos, ropa y útiles escolares. Para los adultos mayores y las personas con discapacidad, la situación es especialmente difícil.

Pero la preocupación principal es el futuro.

Los residentes temen que la ayuda se limite a resolver las urgencias de los primeros días y que, una vez desaparezca la atención provocada por el incendio, vuelvan a quedar abandonados.

Su aspiración es que la tragedia conduzca finalmente a la solución habitacional que llevan décadas reclamando.

Asistencia oficial El Gobierno, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), inició la asistencia las familias afectadas por el incendio. La institución informó que se realiza un levantamiento de los daños para gestionar la reposición de los ajuares perdidos y coordinar una solución habitacional para los afectados. En ese sentido, la gobernadora Oneida Feliz dijo que autoridades gestionarán viviendas alquiladas para unas 60 familias que resultaron damnificadas por el siniestro.