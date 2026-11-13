Menor muere en Manoguayabo; familia acusa a agentes del Dicrim de dispararle y colocarle un arma

Belardino Fabián Guante, tío del fallecido, narró a Diario Libre que pudo observar parte de lo ocurrido a través de una abertura de la vivienda donde reside. ( DARE COLLADO. )

Un adolescente de 17 años murió este viernes, presuntamente a manos de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), durante un operativo realizado en la calle Alejandrina Rodríguez, del sector Batey Bienvenido, en Manoguayabo.

El menor fue identificado como Cristian Paulino Fabián Guante, conocido como "El Músic".

Sus familiares denunciaron que los agentes supuestamente le colocaron un arma de fuego después de dispararle.

Testimonios familiares

Belardino Fabián Guante, tío del fallecido, narró a Diario Libre que pudo observar parte de lo ocurrido a través de una abertura de la vivienda donde reside.

Según su testimonio, luego de dispararle al adolescente, los agentes le habrían colocado una pistola. Posteriormente, habrían buscado un arma larga con la que, según su versión, volvieron a dispararle.

Por su parte, Paulino Fabián Guante, padre del adolescente, relató que, al percatarse de lo que ocurría, corrió hacia la parte trasera de la vivienda, donde su hijo habría recibido los disparos.

Aseguró que, al llegar al lugar, los agentes lo agredieron, le provocaron una herida en la cabeza y le propinaron un golpe en la espalda.

Tatiana, hermana del fallecido, afirmó que, al presenciar lo ocurrido, sacó su teléfono celular para intentar documentar la situación, pero los agentes supuestamente se lo arrebataron.

En el lugar donde murió el adolescente todavía se observaban dos casquillos y manchas que aparentaban ser de sangre.

La muerte del joven ha causado consternación entre sus familiares y vecinos, quienes cuestionan las circunstancias del hecho y reclaman que se esclarezca lo ocurrido.