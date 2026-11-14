Mujer muere atropellada por vehículo cuyo conductor huyó en Verón-Punta Cana

Una mujer de entre 25 y 30 años murió la noche del viernes 13 de noviembre tras ser atropellada por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, en un accidente ocurrido en la circunvalación Verón-Bávaro, provincia La Altagracia.

El hecho se produjo alrededor de las 7:20 de la noche, en dirección sur-norte, frente a la entrada del residencial Vista Cana, cuando la mujer, que se desplazaba a pie por la vía, fue impactada por el vehículo.

De acuerdo con los datos preliminares, la víctima falleció en el lugar del accidente. Hasta el momento, no se ha establecido su identidad ni las características del vehículo involucrado, debido a que el conductor abandonó la escena.

Descripción de la fallecida

La mujer fue descrita como de tez oscura, cabello crespo y vestía una blusa azul y un pantalón tipo jeans azul desteñido.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Municipal de Verón.

El caso se encuentra bajo investigación para identificar al conductor y establecer las circunstancias en que ocurrió el atropello.