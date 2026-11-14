Tuberías de gas del apartamento que explotó en Andares del Mirador no estaban selladas

Una vista de la entrada principal del residencial Andares del Mirador, donde ocurrió la explosión en uno de sus apartamentos. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La falta de un tapón ciego en una de las tuberías de gas del área de lavado figura entre los factores señalados como causantes de la explosión ocurrida en un apartamento del residencial Andares del Mirador, que dejó a una madre y sus dos hijos con graves quemaduras.

Así lo informó este viernes Kenia Díaz Lima, hermana de la doctora Loida Díaz Lima, una de las afectadas por la explosión, quien expresó su conformidad con el informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que estableció que el estallido fue provocado por una fuga de gas.

Kenia reiteró que Loida y sus hijos, Evans, de 12 años, y Ellen, de 7, acababan de mudarse al apartamento y que el bebedero que conectaron se encontraba precisamente en el área de lavado, donde estaban las tuberías destinadas a futuras instalaciones.

Según explicó a Diario Libre, de acuerdo al levantamiento realizado por los bomberos, las tuberías que estaban previstas para instalar un calentador de agua y una lavadora o secadora de gas no tenían colocado el tapón ciego que debía mantenerlas selladas mientras no estuvieran en uso.

"La misma certificación reconoce que, a la hora de ellos hacer el levantamiento, cuando fueron aún después de la explosión, todavía seguía emanando gas", expresó.

La función del tapón ciego es cerrar los extremos de las tuberías que no están conectados a equipos, para evitar que el gas escape por esas salidas.

Niños presentan leve mejoría

Kenia informó que sus sobrinos, Evans y Ellen, permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, tras la explosión ocurrida la mañana del viernes 6 de noviembre. No obstante, destacó que, aunque continúan en estado delicado, han mostrado avances en su evolución.

En tanto, destacó que su hermana, Loida, recibió el alta médica y se encuentra en una casa de cuidado recibiendo asistencia especializadas debido a las condiciones de salud en que quedó tras el incidente.