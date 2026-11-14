Tres israelíes han sido detenidos en los últimos días tratando de llevar drogas a Frankfurt

Arresto de israelíes en Punta Cana suma 14 detenciones de extranjeros en aeropuertos ( INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR LA DNCD. )

Dos ciudadanos israelíes fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando intentaban viajar a Frankfurt, Alemania, con 16 paquetes de presunta cocaína ocultos en sus maletas. Con estas detenciones, ascienden a por lo menos 14 los extranjeros apresados durante 2026 en aeropuertos dominicanos cuando presuntamente intentaban sacar drogas del país.

Los nuevos detenidos, ambos de 38 años, fueron interceptados en el área de salida de Punta Cana durante un operativo coordinado con el Ministerio Público, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y la Dirección General de Aduanas.

Según la DNCD, las máquinas de rayos X detectaron imágenes sospechosas en dos maletas. Al revisarlas, los agentes encontraron compartimentos ocultos: uno contenía siete paquetes de la sustancia y el otro, nueve.

Las autoridades también ocuparon tres teléfonos celulares, equipos electrónicos, dinero en moneda extranjera, pasaportes y documentos personales.

Tres israelíes detenidos en pocos días

Las detenciones ocurren apenas dos días después de que la DNCD anunciara el arresto de otro ciudadano israelí, de 40 años, también en Punta Cana, cuando pretendía viajar a Frankfurt.

En aquella operación, realizada el 12 de noviembre, las autoridades encontraron siete paquetes de presunta cocaína en una maleta modificada con láminas de madera contrachapada, utilizadas para construir un doble fondo.

Con los tres extranjeros arrestados esta semana, suman 23 paquetes de presunta cocaína ocupados en dos operaciones con características similares y el mismo destino.

La DNCD investiga si los casos guardan relación y si existe una organización criminal dedicada a reclutar ciudadanos israelíes para transportar drogas desde República Dominicana hacia Europa.

Hasta el momento, la institución no ha confirmado que los tres detenidos pertenezcan a una misma red.

Los arrestos registrados durante el año

El recuento de casos divulgado por la DNCD permite documentar al menos 14 extranjeros detenidos en aeropuertos dominicanos durante 2026, incluidos los dos israelíes arrestados este sábado.

El 5 de febrero fue detenido un croata de 21 años en Las Américas, cuando pretendía viajar a Frankfurt con 14 paquetes de presunta cocaína.

En marzo se registraron otros dos casos: un francés de 25 años fue arrestado en Punta Cana con cuatro paquetes cuando intentaba viajar a París, mientras que un español de 39 años fue detenido en Las Américas con 77 cápsulas de presunta cocaína en sus vías digestivas.

El 6 de abril, las autoridades apresaron a un suizo de 61 años y a una francesa de 19 en Las Américas. Ambos pretendían viajar a Frankfurt con 37 paquetes de presunta cocaína.

En mayo fueron detenidas una española de 40 años, que intentaba salir del Aeropuerto Internacional del Cibao hacia Madrid con droga oculta en los tubos de dos maletas, y una estadounidense de 47 años, arrestada en Las Américas con más de siete kilogramos de presunta cocaína.

El 23 de junio, un haitiano-estadounidense de 41 años fue apresado en el Aeropuerto del Cibao cuando pretendía viajar a Madrid con seis paquetes de presunta cocaína.

En septiembre, la DNCD informó del arresto de un canadiense de 21 años en Punta Cana con 14 paquetes de una sustancia sospechosa, mientras intentaba abordar un vuelo hacia Londres.

Octubre sumó otros dos extranjeros: un neerlandés de 34 años fue detenido el día 11 con 25 paquetes cuando se disponía a viajar a París, y un español de 24 años fue arrestado el 17 de octubre con 20 paquetes en su equipaje, antes de abordar un vuelo hacia Frankfurt.

A estos casos se agregan los tres israelíes detenidos en noviembre.

Del recuento documentado, siete extranjeros fueron arrestados en Punta Cana, cinco en Las Américas y dos en el Aeropuerto del Cibao.

Investigan reclutamiento de pasajeros

Los casos presentan distintas modalidades de ocultamiento, entre ellas compartimentos secretos en maletas, sustancias adheridas al cuerpo y cápsulas ingeridas por los viajeros.

La DNCD sostiene que organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional utilizan personas de distintas nacionalidades, conocidas como "mulas", para transportar drogas hacia Europa, Estados Unidos y Canadá.

En el operativo más reciente, los dos israelíes quedaron a disposición del Ministerio Público de La Altagracia para el conocimiento de medidas de coerción por presunta violación de la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los 16 paquetes fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar el tipo y peso exacto de la sustancia incautada