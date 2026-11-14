Hombre muere de un machetazo en El Seibo; la Policía detiene a un familiar

Pedro Mota es arrestado tras la muerte de Félix Mota en un incidente de violencia familiar ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

Un hombre murió la mañana de este sábado 14 de noviembre tras ser herido en el abdomen con un machete, presuntamente por un familiar, en un hecho ocurrido en el sector Los Botados, provincia El Seibo.

La víctima fue identificada como Félix Mota, de nacionalidad dominicana, mientras que el presunto agresor es Pedro Mota, cuyo parentesco específico con el fallecido no fue precisado por las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, Mota fue encontrado sin vida en el lugar donde ocurrió la agresión.

El sospechoso fue apresado por agentes de la Policía Nacional a pocos metros del lugar y trasladado a la sede del departamento policial de El Seibo para los procedimientos correspondientes.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Preventiva y personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Detalles del incidente

Las autoridades no han establecido las circunstancias que provocaron la agresión ni han ofrecido detalles sobre posibles conflictos previos entre la víctima y el detenido.