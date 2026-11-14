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Camioneta se incendia en elevado de la avenida Abraham Lincoln con Kennedy

Al lugar acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste para sofocar las llamas

  • Braylin Paredes - Facebook
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Camioneta se incendia en elevado de la avenida Abraham Lincoln con Kennedy
Vehículo incendiado. (LUDUIS TAPIA)

Una camioneta Ford se incendió la noche de este sábado en el elevado de las avenidas Abraham Lincoln y John F. Kennedy, en dirección norte-este, lo que provocó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos.

Franklin Gutiérrez, propietario del vehículo, explicó que, mientras conducía, comenzó a percibir olor a humo, por lo que decidió detenerse.

Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta, la camioneta se incendió repentinamente, según relató a Diario Libre.

  • Al lugar acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste para sofocar las llamas.

Respuesta del Cuerpo de Bomberos

El incidente provocó dificultades en la circulación vehicular en la zona mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.