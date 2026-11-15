Matan a hombre en San Francisco de Macorís para "despojarlo de una pistola"

Agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) mantienen abiertas las investigaciones para localizar al sospechoso de matar a un hombre en San Francisco de Macorís. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un hombre de 25 años murió tras recibir varios disparos durante un hecho ocurrido la noche del sábado 14 de noviembre en el sector Santa Luisa, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, en el que presuntamente intentaron despojarlo de una pistola.

La víctima fue identificada como Johnnathan Mejía Galán, quien, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se encontraba compartiendo con varias personas en el interior de una residencia cuando un hombre armado irrumpió en el inmueble.

Policía identificó al sospechoso

La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional identificó como principal sospechoso a un hombre conocido únicamente como "Estiven", alias "Morenito", quien habría atacado al joven para quitarle el arma de fuego.

Según versiones ofrecidas por testigos, entre ambos se produjo un forcejeo durante el cual el señalado habría realizado al menos dos disparos contra Mejía Galán.

Posteriormente, el presunto agresor habría sustraído la pistola y escapado del lugar.

La Policía indicó que el arma que portaba la víctima no contaba, supuestamente, con la documentación legal correspondiente.

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Tras resultar herido, Mejía Galán fue trasladado al Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón, donde falleció a consecuencia de múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, conforme al diagnóstico médico y el acta de levantamiento del cadáver.

Investigación policial

Agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) mantienen abiertas las investigaciones para localizar al sospechoso, establecer las circunstancias del suceso y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El caso permanece bajo investigación.