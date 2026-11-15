Investigan muerte de una mujer en Sosúa; detienen a su pareja

Glenny Rosa Ciriaco, de 43 años, murió en el sector Los Charamicos, Sosúa. ( SUMINISTRADA )

Una mujer de 43 años murió ayer en una vivienda del sector Los Charamicos, municipio de Sosúa, en un hecho que es investigado como un feminicidio.

La víctima fue identificada como Glenny Rosa Ciriaco, quien, de acuerdo con el informe de la Policía Nacional, falleció por asfixia mecánica (ahorcamiento), presuntamente provocada por su pareja.

Detención del sospechoso

Por el hecho fue detenido Danny Arias García, señalado como el presunto responsable de la muerte.

La Policía informó que Arias García fue apresado por miembros de la Policía Preventiva y agentes de la Subdirección Regional Norte de Investigaciones Criminales (Dicrim), en una parada de autobuses del municipio de Imbert.

El caso se encuentra bajo investigación.

Estadísticas de feminicidios

Con este caso, el conteo que lleva Diario Libre sobre las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2026 se elevaría a 83 víctimas, tomando como referencia las 82 contabilizadas hasta el pasado 11 de noviembre.

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