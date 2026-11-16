Matan a tiros a cabo de la Policía durante supuesto atraco en Verón

Casquillos de bala en una escena de un crimen. ( ARCHIVO DL. )

Un cabo de la Policía Nacional murió tras recibir múltiples impactos de bala durante un supuesto atraco ocurrido la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el sector Villa La Fe, en Verón, Punta Cana.

La víctima fue identificada como Belén Wilkin, de 35 años, quien fue trasladado alrededor de las 12:30 de la madrugada al Hospital General de Verón por varias patrullas de la Policía Nacional.

De acuerdo informaciones preliminar, el agente llegó sin signos vitales y presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

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Las informaciones indican que el hecho habría ocurrido durante un supuesto atraco para despojarlo de sus pertenencias.

Al momento de su llegada al hospital, el cabo llevaba una cartera tipo maricona con sus documentos personales, entre ellos su cédula de identidad y carné policial, además de su teléfono celular y 2,200 pesos en efectivo.

Situación actual

Hasta el momento, las autoridades competentes no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni sobre la identidad de los responsables.