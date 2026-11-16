Muere joven en Hato Mayor, donde seis de cada diez víctimas viales iban en motores

Accidente tránsito Hato Mayor deja un fallecido y dos heridos en motocicletas. ( ARCHIVO. )

Una joven falleció y otras dos personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en la carretera Hato Mayor-San Pedro de Macorís, en un hecho que vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios de motocicletas, involucrados en la mayoría de las muertes por tránsito en la República Dominicana.

La fallecida fue identificada como Alexandra Antonia Santana Santana, quien viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por Juan José Montaño Sosa, de 22 años, quien resultó lesionado.

En el accidente también sufrió heridas Tomás Alexander Javier Feliciano, de 32 años, conductor de una segunda motocicleta.

De acuerdo con los informes preliminares, ambas motocicletas colisionaron con un vehículo de características desconocidas, cuyo conductor habría abandonado el lugar tras el impacto.

El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la noche, próximo al establecimiento conocido como Diler, después del hotel Don Olivo.

Los lesionados fueron trasladados por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al hospital provincial Leopoldo Martínez, donde recibieron asistencia médica.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) acudieron al lugar para realizar los levantamientos correspondientes y establecer las circunstancias del accidente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar el vehículo involucrado y determinar las responsabilidades.

Mortalidad vial en Hato Mayor

El accidente ocurre en una provincia donde las motocicletas también representan una proporción considerable de las víctimas mortales del tránsito.

Según el informe Situación Nacional de la Seguridad Vial 2023, elaborado por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hato Mayor registró 24 fallecidos por accidentes de tránsito durante ese año.

De esa cantidad, 15 víctimas se desplazaban en motocicletas, lo que representa el 62.5 % de los fallecimientos registrados en la provincia.

El informe también identificó dos peatones fallecidos y otros decesos correspondientes a distintas categorías de vehículos.

A escala nacional, el Intrant informó que en 2024 se registraron 3,114 muertes por accidentes de tránsito, de las cuales el 65.5 % estuvo relacionado con motocicletas.

El organismo también señaló que el 55 % de las víctimas mortales correspondía a jóvenes de entre 15 y 39 años.

Los domingos y las noches concentran más muertes

Las circunstancias temporales del accidente de Hato Mayor coinciden con dos características identificadas por el observatorio: la mayor incidencia de fallecimientos los domingos y durante las horas nocturnas.

En 2023, de las 3,128 muertes por accidentes de tránsito registradas en el país, 723 ocurrieron los domingos, equivalentes al 23.1 % del total.

Asimismo, 946 personas perdieron la vida en accidentes ocurridos entre las 6:00 de la tarde y las 11:59 de la noche, la franja horaria con mayor número de fallecimientos, según el informe.

El observatorio identifica las colisiones entre vehículos como uno de los principales tipos de accidentes que afectan a los motociclistas.

No obstante, todavía no se han establecido las circunstancias que provocaron el accidente del domingo en Hato Mayor ni la posible responsabilidad del conductor que presuntamente abandonó el lugar.