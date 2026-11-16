A tres meses de la muerte de Estefani Valle, sospechosa del ataque continúa prófuga

Estefani Valle falleció el pasado 16 de agosto por las quemaduras que sufrió al ser rociada con gasolina y prendida en fuego. ( CEDIDA POR LOS FAMILIARES. )

A tres meses de la muerte de Estefani Valle, de 18 años, quien falleció tras permanecer diez días hospitalizada por las quemaduras que sufrió al ser rociada con gasolina en la comunidad Sinaí Sur, en Boca Chica, sus familiares denuncian que las autoridades no les han ofrecido respuestas sobre el paradero de Isabel Montero, de 19 años, señalada como presunta responsable del ataque y quien permanece prófuga.

Aunque existe una orden de arresto contra Montero, los parientes aseguran que desconocen los avances de la investigación y las acciones que han realizado las autoridades para localizarla y apresarla por el hecho ocurrido el pasado 6 de agosto.

Yennifer Esther Valle, familiar de la víctima, contó a Diario Libre que acudió al destacamento policial de Boca Chica para buscar información sobre el caso, pero se marchó sin obtener respuestas.

Según relató, en lugar de informarle sobre las diligencias realizadas, los agentes le preguntaron si sabía dónde podía encontrarse la joven señalada.

"Cuando yo fui, ellos me dijeron: '¿Y usted no sabe más o menos dónde está la chica?'. Yo le dije que no, porque no sé en realidad dónde está ella, y tampoco me supieron decir nada", explicó.

Valle indicó que también tuvo que explicar nuevamente los detalles del caso al capitán que actualmente está al frente del destacamento, debido a que, según le informaron, el coronel que conocía el expediente fue trasladado a otro lugar.

La familiar sostuvo que debió proporcionarle al oficial los datos de la investigación, incluidos la hora del hecho y una fotografía de la mujer señalada, debido a que aparentemente desconocía los detalles del caso.

Familia cree que la falta de recursos influye

La familia también expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación y considera que su situación económica podría influir en la atención que recibe el caso.

"Mi mamá siempre dice que porque uno no tiene dinero, porque uno es una familia de bajos recursos, por eso no han agarrado a esa muchacha", manifestó Valle.

Los familiares insisten en que las autoridades deben localizar a Montero y explicar qué diligencias han realizado para dar con su paradero, a fin de que responda ante la justicia.