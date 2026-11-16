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Policía atribuye muerte de cabo en Verón a conflicto social

La institución atribuye el hecho a un presunto conflicto social; un hombre de 41 años permanece bajo custodia policial

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    Policía atribuye muerte de cabo en Verón a conflicto social
    Casquillos de balas durante la escena de un crimen. (ARCHIVO DL.)

    La Policía Nacional informó este lunes que esclareció la muerte por heridas de arma de fuego del cabo Wilkin Belén, de 35 años, ocurrida la noche del 15 de noviembre en el sector Villa La Fe, del distrito municipal Verón-Punta Cana.

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en medio de un conflicto social que se habría originado tras una discusión en el interior de un establecimiento comercial, donde el agente se encontraba al momento del suceso.

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    Investigación en curso

    Por el caso, un hombre de 41 años resultó herido de bala y permanece bajo custodia policial en un centro de salud de la zona, mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

    • En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias que forman parte del proceso investigativo.

    La institución indicó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.