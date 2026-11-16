Hallan muerta a mujer arrastrada por una cañada en Santiago; otra persona está desaparecida

Autoridades realizan el levantamiento del cuerpo de la mujer que murió tras ser arrastrada por las aguas de una cañada ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una mujer que fue arrastrada por las aguas de la cañada de Vuelta Larga fue localizada sin vida la mañana de este lunes en el sector Los Salados, en Santiago, mientras que otra persona permanece desaparecida tras ser llevada por la corriente del río Bajabonico, en Puerto Plata, en medio de las lluvias registradas en las Últimas horas en la región Norte.

La víctima fue identificada como Dolka Martínez, de 57 años, cuyo cuerpo fue encontrado en las proximidades del lugar donde había sido arrastrada por las aguas del curso de agua.

La dama fallecida residía en la calle 14 del referido sector.

Hallazgo en Santiago

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público, la unidad de Homicidios y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las lluvias registradas también provocaron inundaciones momentáneas en aproximadamente 55 viviendas de distintos sectores de Santiago.

En el sector Pinar del Río, en el distrito municipal Santiago Oeste, el desbordamiento de una cañada provocó inundaciones en alrededor de 12 viviendas. En Los Salados, Cambollita y sectores próximos también se reportaron inundaciones momentáneas en aproximadamente 43 viviendas.

Persona desaparecida en Puerto Plata

En otro hecho, permanece desaparecida una persona que fue arrastrada por las fuertes corrientes del río Bajabonico, a la altura del badén ubicado en el cruce de Bajabonico Arriba, en Puerto Plata, cuando intentaba cruzar el afluente a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona.

Miembros de los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda en la zona.

Las lluvias de las Últimas horas también impactaron otras localidades de la región Norte, donde se reportaron desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como viviendas inundadas.