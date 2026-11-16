Recuperan cuerpo de hombre arrastrado por crecida del río Bajabonico en Puerto Plata

Miembros de la Defensa Civil y comunitarios en el lugar donde fue hallado el cadáver del hombre que fue arrastrado por la crecida del río Bajabonico. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El cuerpo de un hombre que había sido arrastrado por la corriente del río Bajabonico fue recuperado la mañana de este lunes en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, luego de permanecer desaparecido desde el domingo.

La víctima fue identificada como Franklin Alberto Martínez, de 45 años, quien residía en el municipio de Altamira.

El hombre fue arrastrado por la crecida del río, cuyo nivel aumentó a consecuencia de las lluvias registradas en la zona.

Al momento de su desaparición, Martínez se desplazaba en una motocicleta.

El cuerpo fue recuperado por miembros de la Defensa Civil y posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Víctimas por crecidas

Con la muerte de Martínez, suman dos las personas fallecidas en el Cibao tras ser arrastradas por corrientes de agua durante las lluvias.

El otro caso se registró en Santiago, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Dolka Martínez, de 57 años, la mañana de este lunes. La mujer había sido arrastrada por las aguas de la cañada de Vuelta Larga.

Además de las pérdidas humanas, las precipitaciones han provocado inundaciones en viviendas de distintas comunidades, debido al desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas.

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