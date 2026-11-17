El teniente coronel Leonardo Feliz, del Cuerpo de Bomberos de Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

A casi una semana de producirse el incendio que arrasó unas 60 viviendas en los barracones de Javid, ubicados en el sector Palmarito, en la parte alta de la ciudad de Barahona, el Cuerpo de Bomberos de este municipio todavía no dispone de un informe definitivo que establezca las causas que originaron el siniestro.

El fuego, registrado alrededor de las 9:30 de la noche del pasado miércoles 11 de noviembre, dejó a decenas de familias a la intemperie y provocó cuantiosas pérdidas materiales.

El teniente coronel Leonardo Feliz del Cuerpo de Bomberos de Barahona, explicó que, debido a la magnitud del siniestro, las investigaciones requieren un trabajo minucioso que permita establecer con certeza las circunstancias en las que se originaron las llamas.

Indicó que entre los elementos que están siendo analizados figura un video que circula en las redes sociales, relacionado con una de las viviendas donde presuntamente habría comenzado el incendio.

Según versiones ofrecidas por moradores del sector, en dicha vivienda se habría estado utilizando una estufa eléctrica, circunstancia que está siendo investigada por los técnicos del organismo de socorro.

Sin embargo, Féliz aclaró que hasta el momento no se ha determinado si el fuego fue provocado por un cortocircuito eléctrico o por alguna otra causa, por lo que consideró prudente esperar los resultados de las investigaciones técnicas antes de emitir una conclusión.

Técnicos de Santo Domingo participan en la investigación

El oficial explicó que el departamento correspondiente del Cuerpo de Bomberos de Barahona realizó los primeros levantamientos en el lugar desde el día siguiente al incendio, con el propósito de recopilar evidencias que permitan determinar su origen.

Asimismo, informó que técnicos vinculados al Ministerio de Interior y Policía y personal especializado procedente de Santo Domingo se trasladaron hasta Barahona para realizar levantamientos e investigaciones en la zona afectada.

Féliz sostuvo que actualmente están a la espera de los resultados de esos trabajos para contrastarlos con las evidencias recopiladas por el Cuerpo de Bomberos de Barahona, las imágenes que circulan en las redes sociales y las informaciones suministradas por los residentes.

Precisó que, una vez reunidos y evaluados todos esos elementos, se podrá determinar una causa sustentada en evidencias y emitir un informe definitivo sobre lo ocurrido.

Familias continúan enfrentando las consecuencias

Mientras avanzan las investigaciones, decenas de familias afectadas por el incendio continúan enfrentando las consecuencias de haber perdido sus viviendas, ajuares y pertenencias durante el siniestro.

La rápida propagación de las llamas fue favorecida por las características de las estructuras, construidas principalmente de madera y zinc, así como por la cercanía entre las viviendas.

A casi siete días de la tragedia, persiste la incertidumbre sobre las circunstancias que desencadenaron uno de los incendios de mayor impacto habitacional registrados en los últimos años en Barahona.

Hasta el momento, la hipótesis de un cortocircuito eléctrico no ha sido confirmada oficialmente por los organismos encargados de la investigación.