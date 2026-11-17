Una fotografía que muestra el lugar donde ocurrió la explosión del tanque de gas el 17 de noviembre de 2026 en Hato Mayor. ( CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS. )

Dos jóvenes de nacionalidad haitiana resultaron heridos con quemaduras de segundo y tercer grado tras la explosión de un tanque de gas en la comunidad de Yerba Buena, en la provincia Hato Mayor.

Los afectados fueron identificados como Jackson Acelis Gracias, de 21 años, y Juanito Acelis, de 24, quienes recibieron asistencia de los organismos de emergencia y fueron trasladados al Hospital Leopoldo Martínez para recibir atención médica especializada.

La información fue ofrecida por el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, que informó que recibió una llamada de emergencia por el incidente, por lo que despachó dos unidades hacia el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-95454-am-1-9354186f.jpeg Los afectados fueron identificados como Jackson Acelis Gracias, de 21 años, y Juanito Acelis, de 24. (CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS.)

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Respuesta de emergencia

Al llegar, los bomberos encontraron a los dos jóvenes con quemaduras de consideración, por lo que se requirió la asistencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la explosión se habría producido por una fuga de gas en el cilindro, que no fue advertida por los afectados. Presuntamente, uno de ellos utilizaba un teléfono celular cuando ocurrió el incidente.

Recomendaciones oficiales

Al lugar también acudieron dos unidades del 9-1-1, cuyos paramédicos brindaron asistencia a los heridos y realizaron su traslado al centro hospitalario.

El Cuerpo de Bomberos aprovechó la ocasión para reiterar a la población la importancia de verificar las condiciones de los cilindros y las conexiones de gas, a fin de prevenir fugas y evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas. También exhortó a no utilizar teléfonos celulares ni accionar interruptores eléctricos cuando se sospeche de un escape de gas.