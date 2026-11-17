Waldys Taveras, reconocido experto en materia municipal en República Dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Dora Noelia Taveras Castillo, hija del municipalista Waldys Taveras, permanece bajo supervisión médica y pronóstico reservado tras resultar herida en una explosión ocurrida el pasado domingo, aparentemente provocada por un escape de gas en su apartamento.

Según relató su padre, Dora Noelia acababa de llegar a su vivienda, alrededor de las 5:36 de la tarde, cuando percibió olor a gas y encendió un bombillo en la entrada del apartamento. Casi de inmediato se produjo la explosión.

La fuerza de la detonación fue tal que Dora salió expulsada por las escaleras, desde el segundo hasta el primer piso del edificio, narró Waldys Taveras a Diario Libre.

Estado de la afectada

Waldys Taveras explicó que su hija llegó consciente al centro de salud donde fue atendida y que habría contado lo sucedido al ingresar a su vivienda.

De acuerdo con ese testimonio, todo apunta a que había una acumulación de gas en el apartamento cuando Dora llegó a su hogar.

La afectada es la quinta de los nueve hijos de Waldys Taveras.

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