Lugar donde habría caído abatido el adolescente de 15 años en La Romana. ( CEDIDA POR LA PN. )

La Policía Nacional ofreció nuevos detalles sobre la muerte de Emmanuel Adrián Félix, un adolescente de 15 años, quien falleció tras recibir tres impactos de bala durante un presunto intercambio de disparos con agentes policiales en el sector San Carlos, en La Romana.

La vocera de la Policía Nacional en la región Este, Raiza Núñez, informó que, según el reporte preliminar, los agentes daban seguimiento a una investigación cuando localizaron al menor, quien se desplazaba en una motocicleta.

De acuerdo con la versión policial, el adolescente habría disparado contra la patrulla, hiriendo a un cabo en un pie. El agente recibió atenciones médicas en un hospital de La Romana.

Núñez indicó que, como parte de las investigaciones, también fue señalado un hombre de 31 años, quien permanece detenido para fines de investigación por su presunta participación en el hecho que motivó la intervención policial.

La portavoz agregó que en marzo de 2026 el adolescente había sido puesto a disposición de la justicia por presunto porte ilegal de arma de fuego y robo de celulares.

Asimismo, explicó que durante el procedimiento los agentes recolectaron una pistola de nueve milímetros, con su cargador y tres cartuchos.

El arma fue remitida a la Policía Científica para los análisis balísticos correspondientes, mientras que el cuerpo del adolescente enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Adolescente recibió tres disparos

El médico legista Benito Kelly informó durante el fin de semana que el adolescente presentaba tres heridas de bala: dos en el tórax y una en la pierna derecha.

Explicó que las lesiones en el tórax, con orificios de entrada en la parte anterior y salida en la posterior, provocaron un choque hemorrágico que ocasionó su muerte.

Familiares rechazan versión policial

La versión ofrecida por las autoridades fue rechazada por un familiar del adolescente, quien aseguró que Emmanuel Adrián Félix no estaba armado al momento de la intervención policial.

Según su denuncia, los agentes sacaron al menor con vida de su vivienda, donde se encontraba con un sobrino cuando recibió un disparo.

El pariente también afirmó que los policías habrían colocado un arma de fuego junto al cuerpo del adolescente y que posteriormente realizaron disparos en otros puntos del sector.

Asimismo, denunció que durante el operativo su padre recibió una patada y que él fue amenazado por los agentes para que se apartara.

El familiar negó que el adolescente estuviera siendo buscado por las autoridades y rechazó que hubiera cometido algún homicidio.

"Yo lo que pido es justicia", expresó al reclamar una investigación sobre la actuación de los agentes involucrados y la adopción de medidas ante los presuntos abusos policiales.