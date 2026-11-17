Agentes de la Policía Nacional formados en la explanada de la sede de la institución. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

La muerte a tiros del cabo Wilkin Belén, ocurrida la madrugada de este lunes durante un altercado en Verón, provincia La Altagracia, elevó a 17 el número de miembros de la Policía Nacional fallecidos en lo que va de 2026.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, precisó que cinco de los fallecimientos ocurrieron mientras los agentes cumplían con sus funciones, mientras que los demás estuvieron relacionados con conflictos personales, riñas y otras circunstancias ajenas al servicio policial.

Por el homicidio de Belén, las autoridades detuvieron a Miguel Luciano, de 41, quien, según el informe preliminar, habría discutido con el agente en un colmado del sector Villa La Fe, y tras el altercado, salió del establecimiento para buscar un arma de fuego y regresó minutos después para dispararle.

El presunto agresor también resultó herido de bala y permanece ingresado bajo custodia policial, mientras el Ministerio Público y los investigadores profundizan las pesquisas.

Caídos en cumplimiento del deber

Apenas cuatro días antes, el 12 de noviembre, el sargento Juan Isaac Espinal Jiménez había muerto tras resultar herido durante un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de una estructura criminal en Santiago, mientras participaba en un operativo policial desplegado en la avenida Circunvalación Norte, en el sector Gurabo, para localizar a dos de los diez prófugos más buscados por la Policía en esa provincia.

El intercambio de disparos dejó muertos a Eduardo Paul Pérez Mercado, alias "Maca", y Andrelina Santos Sosa, conocida como "La Patrona". Edward de Jesús Pérez Silverio, apodado "Carlos" o "Coco", falleció posteriormente en un centro hospitalario. La Policía vinculaba a los sospechosos con una estructura criminal señalada por su presunta participación en homicidios, sicariato y asaltos a mano armada durante más de ocho años.

Espinal Jiménez tenía 35 años, era padre de cuatro hijos y acumulaba 13 años de servicio en la institución, ocho de ellos dedicados a las investigaciones criminales en Santiago. Entre sus aspiraciones estaba completar sus estudios para convertirse en ingeniero.

Otro de los agentes que figura en la lista de los caídos es el sargento Adolfo Miguel Mella Brito , quien murió el 10 de mayo tras ser atacado a tiros mientras participaba en un operativo preventivo en el sector La Joya, en Santo Domingo Oeste. También el raso Dary Daniel Andújar Pérez , de 22 años, quien falleció el 22 de marzo tras recibir un disparo durante una intervención policial en las inmediaciones de Cinema Centro, en el Malecón de Santo Domingo.