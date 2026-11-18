Imagen en vida de Nataly Torres, la joven cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una lona ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Envuelto en una lona, amarrado y cubierto con neumáticos y basura, fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven que tenía 13 días desaparecida en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Nataly Torres, cuyo cadáver fue localizado en una especie de barranco en la urbanización Villa Italia.

Confesión del sospechoso

El hallazgo se produjo luego de que la expareja de la fallecida, identificado como Juan Corcino, alias Bambi, presuntamente confesara el crimen y revelara dónde había ocultado el cuerpo.

El fiscal titular de Moca, Yorelbin Rivas, explicó que, de acuerdo con la confesión del detenido, este habría ultimado a la joven de una estocada en el cuello, para luego envolverla en una lona y lanzarla en el lugar donde fue encontrado el cadáver.

Según las informaciones ofrecidas por el representante del Ministerio Público, el hombre habría colocado neumáticos y desperdicios sobre el cuerpo para ocultarlo y evitar que fuera descubierto.

El cadáver fue localizado por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), tras el interrogatorio al que fue sometido Juan Corcino.

Reacciones familiares

La desaparición de Nataly había generado preocupación entre sus familiares, quienes denunciaron que la joven tenía problemas con su expareja y reclamaban a las autoridades que profundizaran las investigaciones.

Proceso judicial

El Ministerio Público someterá al detenido ante la justicia en las próximas horas para que responda por el hecho.

El cadáver de la joven fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa exacta de su muerte, debido a que el cuerpo estaba en estado de putrefacción.