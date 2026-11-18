Joven de 21 años fallece tras liposucción en Centro Médico Escaño y familiares denuncian complicaciones médicas y falta de respuestas. ( DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS. )

Yaribel Reyes, una joven emprendedora de 21 años, falleció tras someterse a una liposucción en el Centro Médico Dr. Escaño, ubicado en Gazcue, Distrito Nacional, donde parte del personal que participó en su procedimiento quirúrgico no estaba registrado ni autorizado por el Ministerio de Salud Pública, según informó este miércoles la institución.

El hallazgo se produjo durante una inspección realizada después del fallecimiento de la joven, que llevó a las autoridades sanitarias a ordenar el cierre inmediato de los quirófanos del establecimiento por incumplimientos de la Ley General de Salud 42-01.

Yaribel Reyes era propietaria de un negocio de venta y colocación de pelucas en el sector El Bonito de San Isidro, Santo Domingo Este.

Su padre, Donny Dámilo Reyes, contó a Diario Libre que la joven ingresó al quirófano alrededor del mediodía y fue trasladada a una habitación cerca de las 8:00 de la noche.

Según su relato, después de la cirugía comenzó a vomitar, situación que inicialmente atribuyeron a los efectos de la anestesia.

Verónica Batista Reyes, amiga que acompañó a Yaribel durante el procedimiento, aseguró que la joven comenzó a experimentar fuertes dolores cuando desaparecieron los efectos de la anestesia.

Batista relató que Yaribel lloraba y repetía que el dolor era muy fuerte y que sentía que estaba muriendo.

De acuerdo con su testimonio, el personal médico le administró medicamentos para aliviar las molestias, pero los dolores continuaron durante toda la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-122531-pm-4e218f33.jpeg El local de venta y colocación de pelucas Yaribel en San Isidro. (ADRIANA SUELS.)

Alrededor de las 7:00 de la mañana del día siguiente, la acompañante aseguró que le suministraron otros dos medicamentos. Poco después, Yaribel manifestó que sentía calambres en la boca y la cabeza.

Batista afirmó que alertó a una enfermera y a una doctora sobre esos síntomas. También sostuvo que la joven comenzó a presentar dificultades para respirar y que el drenaje se llenó de sangre entre seis y siete veces.

Según su versión, una doctora advirtió que la cantidad de sangre no era normal e intentó comunicarse con otro médico, quien supuestamente se encontraba en camino, pero nunca llegó.

Donny Dámilo Reyes aseguró que su hija no tenía complicaciones médicas conocidas y que antes de someterse a la liposucción se había realizado los análisis solicitados.

Cinco días después del fallecimiento, la familia afirmó que todavía desconocía el nombre del médico responsable de la intervención quirúrgica.

El padre denunció, además, que ningún representante del Centro Médico Escaño se había comunicado con ellos para explicar lo sucedido.

También aseguró que tuvo que contactar personalmente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para solicitar que el cuerpo fuera trasladado a Patología Forense.

Los familiares esperan los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte.

Personal que no figura como personal autorizado

La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud determinó que parte del personal que intervino en la operación no figuraba como registrado ni aprobado dentro de la plantilla de recursos humanos autorizada para trabajar en el centro médico.

Salud Pública no identificó a esos profesionales ni precisó qué funciones desempeñaron durante la intervención.

La institución tampoco estableció que las irregularidades encontradas fueran la causa del fallecimiento de Reyes, cuya familia todavía espera los resultados de la autopsia.

La inspección de Salud Pública

La inspección también reveló que el Centro Médico Escaño había realizado modificaciones en su infraestructura que no estaban contempladas en los planos depositados ante las autoridades sanitarias.

Según Salud Pública, esos cambios tampoco contaban con la autorización del Departamento de Infraestructura de Habilitación.

Las irregularidades habían sido identificadas en una revisión anterior, durante la cual se concedió un plazo para realizar los ajustes correspondientes. Sin embargo, el establecimiento no cumplió con lo requerido.

Ante estos hallazgos, el ministerio dispuso el cese inmediato de los servicios de quirófano y advirtió que ningún profesional ajeno a la plantilla aprobada puede intervenir o atender pacientes dentro del establecimiento.

La decisión afecta específicamente las áreas quirúrgicas y no constituye una orden de cierre completo del centro médico.