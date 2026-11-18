El incendio que redujo a cenizas alrededor de 60 viviendas en los barracones de Javid, en el sector Palmarito, y dejó a más de 200 personas damnificadas, ha reavivado la preocupación por las limitaciones que enfrenta el Cuerpo de Bomberos de Barahona para responder a emergencias de gran magnitud.

A raíz del siniestro, ocurrido la noche del pasado miércoles 11 de noviembre, el regidor Marino Féliz abogó por que la ciudad disponga de al menos tres estaciones de bomberos, distribuidas estratégicamente para garantizar una intervención más rápida y efectiva.

El concejal explicó que desde hace tiempo ha planteado la necesidad de ampliar la infraestructura del organismo de socorro, debido al crecimiento de la ciudad y las dificultades que enfrentan las unidades para desplazarse hacia los diferentes sectores.

Consideró que un incendio, cuando es atendido oportunamente, puede ser controlado antes de que alcance grandes proporciones, por lo que insistió en la importancia de reducir los tiempos de respuesta.

Recordó que las llamas que consumieron las viviendas de los barracones de Javid se prolongaron durante unas cinco horas, dejando a cientos de personas sin sus pertenencias y sin un lugar donde vivir.

Obstáculos que retrasan las emergencias

Féliz explicó que la ubicación de la actual estación de bomberos obliga a sus unidades a recorrer distancias considerables para llegar a determinados sectores de Barahona.

Durante esos desplazamientos, agregó, los vehículos de emergencia deben sortear reductores de velocidad, motociclistas, conductores imprudentes y peatones que cruzan las vías, factores que dificultan la llegada oportuna de los socorristas.

Ante esa realidad, propuso establecer estaciones de bomberos en las zonas sur, norte y oeste de la ciudad, de manera que, cuando ocurra una emergencia de grandes proporciones, las llamas puedan ser combatidas desde tres frentes simultáneamente.

El regidor cuestionó que Barahona tenga que depender del apoyo de unidades procedentes de municipios distantes cada vez que se registra un incendio que supera su capacidad de respuesta.

Citó los casos de Enriquillo, Las Salinas, Vicente Noble, Polo, Cabral, Paraíso y El Peñón, desde donde deben desplazarse camiones de bomberos para colaborar con las labores de extinción.

Siete años sin concluir estación de bomberos

El representante municipal lamentó que Barahona tenga una estación de bomberos cuya construcción comenzó en 2019 y que, siete años después, permanezca inconclusa.

La infraestructura está ubicada en los terrenos donde opera la compañía recolectora de desechos sólidos del Ayuntamiento de Barahona, en las proximidades de la Escuela Vocacional.

De acuerdo con Féliz, los trabajos fueron paralizados por la supuesta falta de recursos económicos, pese a que para su ejecución se habrían desembolsado 20 millones de pesos.

Indicó que, según las informaciones que maneja, de ese monto solo se habrían utilizado 12 millones de pesos, por lo que reclamó que se esclarezca el destino de los recursos restantes.

El concejal llamó a los funcionarios gubernamentales de Barahona y al presidente de la República, Luis Abinader, a ponerse de acuerdo para concluir la obra, cuya puesta en funcionamiento permitiría fortalecer los servicios del organismo de socorro.

Falta de hidrantes agrava la situación Otro de los problemas identificados por Féliz es la falta de hidrantes en puntos estratégicos de la ciudad, lo que obliga a los camiones de bomberos a interrumpir las labores de extinción para trasladarse a lugares distantes en busca de agua. Manifestó que la instalación de estos dispositivos facilitaría el abastecimiento de las unidades y evitaría que se pierda tiempo durante las operaciones. El regidor insistió en que la tragedia registrada en los barracones de Javid debe motivar a las autoridades a adoptar medidas preventivas, ampliar la infraestructura del Cuerpo de Bomberos y dotarlo de las condiciones necesarias para responder oportunamente a futuras emergencias.