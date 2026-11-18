Participantes en la jornada realizada en rechazo a la violencia de género y los feminicidios ( ANEUDY TAVÁREZ )

Decenas de mujeres marcharon en silencio por las calles de Santiago para exigir acciones concretas contra la violencia de género y los feminicidios en la República Dominicana.

Las participantes llevaron cintas negras sobre sus bocas, como símbolo de las voces silenciadas por la violencia, mientras que otras vistieron trajes de novia para representar a las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas.

La movilización partió del Monumento a los Héroes de la Restauración, recorrió la avenida Las Carreras y concluyó frente al busto de las hermanas Mirabal, ubicado en la avenida que lleva los nombres de Patria, Minerva y María Teresa.

La denominada Marcha del Silencio fue convocada por organizaciones feministas y sociales, que aprovecharon la jornada para reclamar políticas públicas efectivas, mayor protección para las víctimas y respuestas oportunas de las autoridades ante las denuncias de violencia.

Raquel Rivera, del movimiento feminista Hermanas Mirabal, explicó que la actividad busca enviar un mensaje a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, a las familias y a la sociedad, para que las respuestas al problema no se limiten a discursos.

"Ya no queremos más discursos. Queremos que se definan políticas públicas, que se apliquen y que se pueda trabajar el tema de la violencia desde la prevención", expresó.

Rivera cuestionó los retrasos en la emisión de órdenes de protección, alejamiento y arresto, al considerar que, durante ese tiempo, las víctimas permanecen expuestas a sus agresores.

La representante feminista también llamó la atención sobre las muertes de jóvenes en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales, al considerar que estos hechos deben formar parte de la discusión sobre la violencia y la protección de los derechos humanos.

Reclaman acciones desde las instituciones

En la marcha participó la vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, quien sostuvo que la actividad busca llamar a la reflexión sobre los feminicidios y la violencia que afecta a las familias dominicanas.

Consideró que la prevención debe involucrar a todos los sectores, incluidos los sistemas educativo y de salud, los gobiernos municipales y las organizaciones sociales.

Al referirse a las acciones del Ayuntamiento de Santiago, explicó que la institución cuenta con una Unidad de Mujer y Género, que recibe a víctimas de violencia, les ofrece acompañamiento y las traslada a la Fiscalía cuando necesitan presentar denuncias.

Sin embargo, reconoció que se requieren más programas de prevención y orientación en las comunidades y juntas de vecinos.

Piden aprobar la Ley Mirabal

Manuela Vargas, representante del Núcleo de Apoyo a la Mujer, llamó al Congreso Nacional a aprobar el proyecto de Ley Mirabal, una iniciativa que busca sustituir el marco legal vigente sobre violencia contra las mujeres.

Vargas explicó que la propuesta contempla mayores sanciones para el feminicidio, más mecanismos de protección y la tipificación de la violencia vicaria, mediante la cual un agresor utiliza a los hijos para causar daño emocional a la madre.

Indicó que las organizaciones llevan más de 20 años esperando una legislación que responda a las necesidades actuales de las mujeres dominicanas.

Durante la actividad se leyó un manifiesto en el que las organizaciones denunciaron que 83 mujeres habían sido asesinadas en el país en lo que va de 2026 y que más de 110 niños, niñas y adolescentes habían quedado sin sus madres como consecuencia de la violencia.

El documento señala que, aproximadamente, cada 24 a 36 horas una mujer pierde la vida por esta causa. Además, reclama protección efectiva para las víctimas, respuestas oportunas a las denuncias y justicia para las mujeres asesinadas.

"La vida de las mujeres no puede seguir esperando", expresa el manifiesto, que también llama a la sociedad a no ser cómplice de la violencia mediante la indiferencia.

La jornada concluyó con consignas como "Ni una mujer menos" y "Santiago no calla!".