Una operación a gran escala contra una presunta estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de activos se desarrolla desde las primeras horas de este miércoles en distintos puntos de la República Dominicana.

Las intervenciones se llevan a cabo en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, así como en el Distrito Nacional y localidades de la región del Cibao.

En Higüey, varios helicópteros y avionetas han sido vistos sobrevolando la zona desde la madrugada, en medio del despliegue de las autoridades.

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Instituciones involucradas

De acuerdo con las informaciones preliminares, en la operación participan la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la cantidad de allanamientos realizados, las personas investigadas ni las posibles detenciones.