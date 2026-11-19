La víctima presentó lesiones en el rostro y recibió asistencia médica tras el incidente ocurrido en Villa Carmen. ( EFE )

La Policía Nacional informó que apresó a un hombre de 30 años acusado de agredir físicamente a su pareja, quien se encuentra embarazada, durante un hecho ocurrido en el sector Villa Carmen, en Santo Domingo Este.

El detenido fue identificado como Wilmer Lara Sánchez, a quien la mujer señaló como responsable de ocasionarle una herida en la boca y golpes en el rostro.

Según el informe policial, agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) acudieron a una vivienda ubicada en la calle Ramón Javier Castillo, número 14, tras recibir una alerta del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Denuncia

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer con lesiones visibles en el rostro. La víctima denunció que estas habían sido provocadas por su pareja.

Debido a las lesiones y a su estado de embarazo, la mujer fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

La Policía Nacional indicó que Lara Sánchez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.