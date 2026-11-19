La explosión de gas en Santo Domingo dejó a Dora Noelia Taveras con graves quemaduras. ( ARCHIVO. )

Falleció este jueves Dora Noelia Taveras Castillo, de 38 años, hija del abogado y municipalista Waldys Taveras, luego de permanecer hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió durante una explosión de gas ocurrida el pasado domingo en su residencia.

Taveras Castillo se encontraba ingresada en la Unidad de Quemados de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde recibía atención médica especializada desde el 15 de noviembre.

Detalles de la explosión

La explosión ocurrió en su apartamento, ubicado en el sector El Milloncito, del Distrito Nacional, y le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo.

Información del sepelio

Sus restos serán expuestos a partir de las 4:00 de la tarde de este jueves en la funeraria Gresefu, ubicada en la avenida Las Américas, en Santo Domingo Este.

El sepelio está previsto para la mañana del viernes 20 de noviembre, aunque no se ha precisado el cementerio donde será sepultada.

Waldys Taveras es un reconocido abogado especializado en asuntos municipales y exregidor del Distrito Nacional.