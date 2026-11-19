Melissa Medina en una imagen de archivo tras participar en un evento de la Federacion de Mujeres Empresarias. ( INSTAGRAM / @MELISSAMEDINA )

Las dos personas que acompañaban a la influencer Melissa Medina, de 22 años, antes de su fallecimiento eran el empresario Eliezer Salvador, de 60 años, propietario de las bancas de apuestas Presidente Sport, y la venezolana Mariana Pascual, de 21 años.

La información fue confirmada por una fuente de entero crédito luego de que se tejieran numerosas conjeturas sobre quiénes eran las personas que estaban junto a la joven, el pasado martes, antes de que llegara muerta a una clínica en el ensanche Naco a la que fue llevada de emergencia.

El miércoles la Policía suministró las edades y los sexos de los acompañantes de Medina, una muchacha de 21 años y un hombre de 60, pero sin ofrecer más detalles para no entorpecer las investigaciones, según dijo entonces. Esto generó una mar de conjeturas que terminaron cuando distintos medios, incluido DL, lograron confirmar de quién se trataba.

El velatorio

La familia Medina, la creadora de contenido y empresaria de 22 años que murió el pasado martes en un apartamento de Piantini en circunstancias aún por esclarecer, no permitió acceso a la prensa a su velatorio en la funeraria Gresefu de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este.

El padre de la joven salió brevemente a conversar con los periodistas, a quienes informó que la prensa no tendría acceso a la capilla porque la familia quería realizar un velatorio íntimo. Dijo que la única información que compartirían, era que Melissa sería cremada. Solo parientes y amigos cercanos entraron a la capilla donde fueron velados los restos de la joven.

Al lugar se presentaron amigos de Melissa, quienes la describieron como una joven amorosa, atenta, amigable y buena amiga.

Por ejemplo, Amalfi Ramírez, quien afirmó haber sido compañera de Melissa cuando estudiaba cosmetología, la describió como alguien apasionada por sus negocios. Aseguró que en su época de estudios se hicieron grandes amigas, ya que ambas compartían el mismo espíritu de trabajo y emprendimiento.

"Voy a recordar a Melissa como una persona muy cariñosa y muy atenta. Espero que este caso se pueda resolver y que se haga justicia", dijo Ramírez.

Por otro lado, Nikaury Guzmán le restó crédito a los comentarios que se han hecho sobre la fallecida en las redes sociales, y dijo que nadie tiene que estar juzgando las decisiones que una persona decide tomar libremente.

"A ella la voy a recordar como una niña carismática. No le hago ningún caso a los rumores, solo les pido a la gente que respete el dolor de su familia. Ella era muy amable y trabajadora, eso fue lo que pude ver de ella", dijo Guzmán, quien se identificó como parte del "gremio" de Medina.

Por último, Ashley Polanco expresó que se siente muy agradecida por la ayuda que Medina le brindó en un momento de su vida. Reveló que ella fue quien le dio la oportunidad de crecer ofreciéndole un espacio en su estudio de uñas, razón por la cual ella hoy en día cuenta con su propio estudio para realizar esos trabajos.

"Ella fue parte esencial en mi vida y por eso siempre la recordaré. Ella cargaba un gran amor en su corazón para con los demás", dijo.

¿Quién era Melissa Medina?

Melissa Medina era propietaria de una sucursal de la empresa de courier dedicada al transporte y flete denominada "Priority Courier"; el bar de uñas "Melissa Studio", y, de acuerdo con su perfil público de Instagram, se describía como fundadora de "la primera marca dominicana de Press On Nails".

Su muerte generó reacciones en las redes sociales, donde personas cercanas y usuarios han expresado su tristeza ante la tragedia.

Todavía no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte de la influencer, ni se ha emitido una confirmación oficial que permita establecer las causas y las condiciones del hecho.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.