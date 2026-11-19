Incendio arrasa con 12 establecimientos comerciales en Imbert
Los bomberos aún combaten las llamas para evitar que otros locales resulte afectados
Al menos 12 establecimientos comerciales han sido destruidos por un incendio que permanece activo la mañana de este jueves en una plaza del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.
El siniestro, que comenzó alrededor de la medianoche, mantiene en peligro otros dos negocios, mientras unidades de diferentes cuerpos de bomberos continúan las labores para controlar las llamas.
El incendio ha provocado importantes pérdidas materiales.
Establecimientos afectados
Entre los establecimientos consumidos por el fuego figuran un centro de servicios de comunicación y venta de celulares, un negocio de repuestos de motocicletas, un taller de motocicletas, una imprenta, una tienda de electrodomésticos y una gomera.
Labores de extinción
En las labores de extinción participan bomberos de Puerto Plata, Maimón, Altamira, Navarrete, Esperanza y otras localidades.
- Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.
Las autoridades tampoco han establecido oficialmente las causas del incendio, aunque, de manera preliminar, se señala la posibilidad de un cortocircuito.