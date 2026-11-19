El fuego continúa activo y mantiene bajo amenaza varios de los establecimientos afectados. ( CEDIDA A DIARIO LINRE )

Al menos 12 establecimientos comerciales han sido destruidos por un incendio que permanece activo la mañana de este jueves en una plaza del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

El siniestro, que comenzó alrededor de la medianoche, mantiene en peligro otros dos negocios, mientras unidades de diferentes cuerpos de bomberos continúan las labores para controlar las llamas.

El incendio ha provocado importantes pérdidas materiales.

Establecimientos afectados

Entre los establecimientos consumidos por el fuego figuran un centro de servicios de comunicación y venta de celulares, un negocio de repuestos de motocicletas, un taller de motocicletas, una imprenta, una tienda de electrodomésticos y una gomera.

Labores de extinción

En las labores de extinción participan bomberos de Puerto Plata, Maimón, Altamira, Navarrete, Esperanza y otras localidades.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Las autoridades tampoco han establecido oficialmente las causas del incendio, aunque, de manera preliminar, se señala la posibilidad de un cortocircuito.

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