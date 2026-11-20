Las autoridades colombianas arrestaron en la ciudad de Cali a un hombre señalado por el Ministerio Público (MP) como integrante de una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos contra la cual se ejecutaron decenas de allanamientos el jueves en República Dominicana.

César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy, de 55 años, fue detenido el jueves 19 de noviembre en el barrio Normandía de Cali, mediante una operación coordinada entre las oficinas de Interpol en Santo Domingo y Bogotá, junto con las autoridades migratorias colombianas.

El detenido era buscado por las autoridades dominicanas por los delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos, detalla un comunicado del Ministerio Público.

Contra Rodríguez Severino pesaba una orden de arresto emitida el 17 de noviembre por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, así como una notificación roja de Interpol, emitida el 19 de noviembre.

Según la investigación del Ministerio Público, el detenido estaría vinculado a una organización dedicada a introducir cargamentos de drogas procedentes de Colombia a República Dominicana, principalmente por el litoral costero de Bayahibe y Boca de Chavón, en la provincia La Altagracia.

Desde territorio dominicano, las sustancias narcóticas eran enviadas hacia otros destinos, principalmente Estados Unidos y Europa, de acuerdo con las autoridades.

Al momento de su detención, Rodríguez Severino se encontraba acompañado del dominicano Víctor Rosendo Alcántara Morillo, quien portaba un documento estadounidense. El informe oficial no establece si este último fue detenido o si está vinculado a la investigación.

La captura se produjo en el marco del Proyecto de Apoyo de Interpol a EL PAcCTO 2.0, mediante mecanismos de cooperación policial internacional.

Otros 21 detenidos en República Dominicana

El arresto en Colombia se suma a las acciones ejecutadas el jueves por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que dejaron 21 personas detenidas durante 65 allanamientos simultáneos en varias localidades del país.

La intervención movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional, con actuaciones en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

De acuerdo con las autoridades, la organización recibía cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, Colombia, que posteriormente eran trasladados hacia las costas dominicanas y enviados a Puerto Rico mediante lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo.

Los investigadores identificaron a los municipios de Higüey y Miches como dos de los principales puntos desde los cuales la estructura presuntamente coordinaba sus operaciones.

Entre los detenidos figura Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado como principal cabecilla de la organización.

También fue arrestado Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre, identificado por las autoridades como responsable de la coordinación operativa de la red.

Otros detenidos son Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez (Philips); Marcial Castillo (Chacabana o Shaky) y Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha.

Asimismo, fueron arrestados María del Rosario (Belkis) y Cristian Candelario (Bebo Pacha), investigados por su presunta participación en operaciones de lavado de activos.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon vehículos, armas, dinero y propiedades que consideran vinculados a las actividades ilícitas de la organización.

El Ministerio Público informó que los detenidos en República Dominicana serán sometidos a la justicia por su presunta participación en la estructura criminal.