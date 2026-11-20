Vehículos de Migración con los cristales rotos tras ser afectados. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y miembros del Ejército de República Dominicana fueron atacados a tiros y pedradas por un grupo de haitianos durante un operativo realizado en el sector La Grúa, del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, en el que fueron detenidos 15 ciudadanos haitianos.

Durante el enfrentamiento, varios vehículos de Migración sufrieron roturas de cristales e impactos de bala como consecuencia de las agresiones contra el personal que participaba en la intervención.

Las autoridades no han informado si hubo personas heridas.

Resultados del operativo

Durante la intervención, las autoridades también incautaron un arma de fabricación casera que presumen fue utilizada para atacarlas.

Los 15 haitianos detenidos permanecen bajo custodia de la Dirección General de Migración para los fines correspondientes.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias en que se produjo el ataque.