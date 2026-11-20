La muerte de la influencer Melissa Medina, de 22 años, mantiene la atención sobre una investigación que ha llamado la atención de la sociedad por los elementos que involucra. Las autoridades todavía avanzan en conocer qué provocó su fallecimiento, ocurrido la madrugada del martes 17 de noviembre en un apartamento del sector Piantini, en el Distrito Nacional.

Las circunstancias en que la joven perdió la vida, las actuaciones de quienes la acompañaban y la asistencia que recibió antes de ser trasladada a un centro médico figuran entre los aspectos que todavía requieren esclarecimiento.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha confirmado que entrevistó a dos personas: Mariana Michelena, de 21 años, quien estuvo con Melissa durante sus últimas horas, y un vigilante de la torre Arpel 07, donde ocurrió el hecho.

Sin embargo, Eliezer Salvador, de 60 años, quien también se encontraba en el apartamento, no ha sido entrevistado por la Policía.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que los investigadores esperan los resultados de Patología Forense para determinar las próximas diligencias, aunque no precisó por qué Salvador todavía no ha sido entrevistado.

La ausencia de una causa definitiva de muerte mantiene abiertas las interrogantes sobre lo ocurrido y sobre si existen elementos que justifiquen alguna responsabilidad penal.

Las últimas horas de Melissa

Un video divulgado por la Policía Nacional muestra parte de los acontecimientos de aquella madrugada.

En las imágenes se observa cómo Melissa es sacada en brazos del apartamento por las personas que la acompañaban. Las cámaras de seguridad también captaron su traslado en un ascensor hasta el vestíbulo del edificio.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, Mariana Michelena y Eliezer Salvador aparecen trasladando a la joven para llevarla a un centro médico.

De acuerdo con el médico de turno, Alfredo Vallejo, Melissa llegó al establecimiento de salud sin signos vitales.

Michelena ofreció posteriormente su versión de los hechos durante una entrevista en el programa Esto no es radio.

La joven relató que tanto ella como Melissa sostuvieron un encuentro íntimo con Salvador y que, horas después, la influencer comenzó a sentirse mal.

Su testimonio aporta información sobre las horas previas al fallecimiento, pero todavía no existe un informe médico definitivo que permita establecer qué provocó el deterioro de la salud de Melissa.

La Procuraduría ordena profundizar la investigación

El caso adquirió una nueva dimensión este viernes, cuando la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional a profundizar las investigaciones.

La disposición establece que las indagatorias deben abarcar no solo las circunstancias del fallecimiento, sino también cualquier otro posible delito que pueda descubrirse durante el proceso, esté relacionado o no con la muerte de la joven.

"Desde que ocurrió el hecho, el Ministerio Público ha estado haciendo las diligencias de investigación útiles y pertinentes para determinar las circunstancias en que se produjo", expresó Reynoso.

La procuradora también recordó que debe prevalecer el principio de igualdad ante la ley, sin importar quiénes sean las personas investigadas.

La instrucción no implica que las autoridades hayan establecido la comisión de un delito ni supone una imputación contra las personas que acompañaban a Melissa.

¿Qué provocó la muerte?

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó previamente que los hallazgos preliminares apuntan a una falla cardíaca, aunque todavía se desconoce qué la desencadenó.

Esa información, por sí sola, no permite establecer la causa definitiva del fallecimiento ni determinar si intervinieron factores externos.

Los resultados de Patología Forense serán fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte y orientar las próximas actuaciones del Ministerio Público.

Mientras tanto, los investigadores cuentan con las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios recogidos y las evidencias levantadas en el lugar.

Melissa Medina, quien desarrollaba actividades empresariales vinculadas a servicios de mensajería y belleza, fue velada y posteriormente cremada.