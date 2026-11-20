La pistola, las cápsulas para fusil y las presuntas sustancias narcóticas incautadas por las autoridades al detenido. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL. )

La Policía Nacional informó sobre el arresto de un joven de 21 años, a quien ocupó una pistola sin documentación legal, 17 cápsulas para fusil y 87 porciones de presuntas sustancias narcóticas durante un operativo en el distrito municipal de La Canela, en Santiago.

El detenido fue identificado como Jerimi Reyes Batista, alias "Jeremi", quien, según el informe policial, intentó escapar al percatarse de la presencia de los agentes que intervenían un presunto punto de venta y distribución de drogas.

El operativo estuvo a cargo de miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con agentes de la Policía Preventiva.

Evidencias incautadas

Durante la requisa, los agentes ocuparon una pistola Taurus, calibre 9 milímetros, serie TCL97065, con su cargador y cinco cápsulas. De acuerdo con la Policía, el detenido no presentó documentos que autorizaran su tenencia y porte.

También incautaron 17 cápsulas para fusil calibre 5.56 milímetros, una balanza y 87 porciones de presuntas drogas, distribuidas en 45 de cocaína, 26 de marihuana y 16 de crack.

La institución informó que Reyes Batista y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.