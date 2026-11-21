Helicópteros militares de El Salvador llegando a Jimaní ( FOTOGRAFÍA EXTRAÍDA DE UN VIDEO )

Tres de los cinco helicópteros militares de la Fuerza Aérea de El Salvador que hicieron escala en la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, el pasado 29 de octubre, aterrizaron nuevamente la mañana de este viernes en esas instalaciones militares dominicanas, en momentos en que se intensifican las actividades militares internacionales en Haití.

Las aeronaves, utilizadas en operaciones militares, permanecieron durante un tiempo considerable en la fortaleza El Rodeo, donde presuntamente fueron abastecidas de combustible, antes de despegar nuevamente hacia territorio haitiano para continuar con las misiones que desarrollan en la vecina nación.

La presencia de los helicópteros salvadoreños se produce en medio de las operaciones de seguridad que se ejecutan en Haití, donde militares de El Salvador participan en los esfuerzos internacionales para enfrentar la violencia de las bandas armadas.

Durante el aterrizaje de las tres aeronaves no se observó un despliegue extraordinario de tropas extranjeras en las instalaciones militares dominicanas, aunque los helicópteros permanecieron en el lugar durante un período antes de emprender nuevamente el vuelo.

Ya había pasado antes

Se recuerda que el pasado 29 de octubre cinco helicópteros militares modelo MD500E, identificados con los números 48, 49, 52, 53 y 54, hicieron escala en la fortaleza El Rodeo, junto a otras dos aeronaves tipo Black Hawk, antes de continuar hacia Haití.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido establecer cuáles de esas cinco aeronaves corresponden a las tres que aterrizaron nuevamente en Jimaní.

Presencia militar genera interrogantes

El nuevo aterrizaje de helicópteros militares extranjeros en territorio dominicano ha generado interrogantes entre residentes del municipio fronterizo de Jimaní, quienes desconocen las razones específicas de estas operaciones aéreas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-21-at-93355-am-a2a83bfc.jpeg Helicóptero militar salvadoreño al momento de su llegada (FOTOGRAFÍA EXTRAÍDA DE UN VIDEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-21-at-93334-am-e815a557.jpeg Helicóptero militar salvadoreño al momento de su llegada (FOTOGRAFÍA EXTRAÍDA DE UN VIDEO) ‹ ›

Entre las inquietudes expresadas figura si las aeronaves ingresaron exclusivamente para abastecerse de combustible o si su presencia responde a otras necesidades logísticas relacionadas con las operaciones militares que se desarrollan en Haití.

La situación ha despertado interés entre los habitantes de esta zona fronteriza, debido al incremento de las actividades militares internacionales en el vecino país y a los movimientos de aeronaves de combate en instalaciones militares dominicanas.

Ante este escenario, residentes consideran necesario que las autoridades dominicanas esclarezcan las circunstancias en que se produjo el nuevo aterrizaje, así como la naturaleza de las operaciones que realizan estas aeronaves en territorio nacional.

Hasta el momento, no se dispone de una explicación oficial que confirme si los helicópteros fueron abastecidos de combustible o si su llegada obedeció a otros fines logísticos.

El movimiento aéreo vuelve a colocar a la fortaleza El Rodeo, sede del 14.º Batallón del Ejército de República Dominicana, en el centro de la atención por su ubicación estratégica en la frontera con Haití.