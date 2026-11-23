Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en tragedia durante la madrugada del domingo, cuando un hombre que conducía a alta velocidad embistió a tres personas en las afueras de un centro nocturno ubicado en la calle Emma Balaguer, en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional.

El accidente provocó la muerte de Eduarni Calderón, de 25 años, y Raúl Ogando Mejía, de 34. Además, dejó a otra persona gravemente herida, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Calderón era quien estaba celebrando su cumpleaños y, al momento del accidente, ocurrido pasadas las 3:00 de la mañana del domingo 22 de noviembre, se despedía de sus acompañantes para regresar a su casa.

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Así lo relató a un equipo de Diario Libre, su padre, Edward Calderón, quien visiblemente conmovido, describió a su hija como su "muñequita".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-110333-am-7ca9e514.jpeg El padre de Eduarni llora desconsoladamente sobre el féretro de su hija. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-110349-am-7ef69dd2.jpeg Familiares de Eduarni se apoyan mutuamente mientras se dirigen al cementerio Cristo Redentor. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Eduarni estaba casada y había terminado sus estudios escolares.

"Esa muerte no se va a quedar impune", expresó Eduard, quien instó a las autoridades a someter a la justicia al implicado en el hecho.

Hasta el momento, los organismos competentes no han ofrecido detalles sobre el caso. Sin embargo, según allegados de las víctimas, el conductor del vehículo se encuentra detenido y, presuntamente, conducía a alta velocidad bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

"A nosotros lo que más nos duele es que ese tipo estaba endrogado y es un alcohólico", afirmó Laudi Quevedo Mejía, prima hermana de Raúl Ogando Mejía, quien también exigió a las autoridades que sometan al señor implicado en la justicia.

Deja tres hijos en la orfandad

Raúl Ogando Mejía era comerciante y administraba desde hace menos de un año, el Colmado La Bendición, negocio del que obtenía los ingresos para sostener a su familia.

Con su repentina muerte, dos niños de 11 y 5 años, además de una bebé de apenas un mes de nacida quedaron en la orfandad.

"Mi primo era una gente que no se metía con nadie, a quien le daba no le quitaba", enfatizó Laudi.

Detalló que Raúl había cerrado su negocio cuando salió a compartir con Eduarni y que también se dirigía a su casa cuando ocurrió el accidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-110351-am-77a2976d.jpeg Familiares y allegados de Raúl se reunieron en el colmado La Bendición para darle un último adiós. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-110357-am-1f25e846.jpeg El padre de Raúl, Martín Ogando, llora desconsolado sobre el féretro de su hijo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) ‹ ›

Por su parte, Martín Ogando, padre de Raúl, lo describió como un hombre bueno y tranquilo, y se sumó al llamado de los demás familiares para que el conductor del vehículo sea sometido a la justicia.

"Yo no quiero millones. Lo que más quiero es que se pudra en la cárcel", aseveró

Asimismo, la madre de Raul, Zoraida Mejía, pidió a las autoridades que el conductor responda ante la justicia.

"Mi hijo era un muchacho muy trabajador, de su casa, muy serio. Yo creo que nunca le hizo daño ni siquiera a una hormiga para tener esa muerte que tuvo, por andar ese tipo embriagado en la calle manejando como loco", expresó.

Tanto Eduarni Calderón como Raúl Ogando Mejía fueron sepultados este lunes en el cementerio Cristo Redentor.