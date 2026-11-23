Viviendas destruidas por un incendio en los barracones de Javid en Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

A trece días del incendio que destruyó decenas de viviendas en los barracones de Javid, ubicados en el sector Palmarito, en la parte alta de Barahona, la tristeza, la incertidumbre y la desesperación continúan entre las aproximadamente 60 familias afectadas, muchas de las cuales permanecen en condiciones precarias mientras esperan una solución habitacional definitiva.

Aunque han recibido alimentos, ropa y algunos enseres del hogar, varios damnificados denunciaron que todavía no les han entregado los recursos económicos anunciados para el pago de alquileres temporales, situación que mantiene a numerosas familias alojadas en viviendas prestadas, espacios improvisados y hasta durmiendo a la intemperie.

Sin embargo, más allá de las ayudas inmediatas, una parte de los afectados insiste en que no desea abandonar el lugar donde ha vivido durante décadas, por lo que solicita al Gobierno la reconstrucción de sus viviendas en los mismos terrenos donde ocurrió el siniestro la noche del pasado 11 de noviembre.

Percy Marina Solís Urbaez, una de las residentes afectadas, expresó que las familias prefieren permanecer en su comunidad, donde han construido sus hogares y desarrollado fuertes vínculos de convivencia.

"Preferimos que nos hagan nuestras casas aquí para nosotros poder estar tranquilos, porque este es nuestro barrio. Aquí fue que nosotros hicimos nuestro hogar", manifestó.

La mujer sostuvo que los afectados estarían dispuestos a aceptar viviendas sencillas, incluso construidas en madera, siempre que puedan continuar viviendo en el sector.

Explicó que para muchas familias abandonar definitivamente los barracones significaría perder no solamente sus viviendas, sino también la convivencia comunitaria que han mantenido durante generaciones.

Familias continúan durmiendo en condiciones precarias

Yesenia Urbaez, otra de las damnificadas, describió las dificultades que enfrentan las familias después de perder sus pertenencias y quedarse sin un techo seguro.

La mujer, madre soltera de tres hijos, relató que actualmente comparte una cama con sus niños, debido a que el incendio destruyó prácticamente todo lo que poseían.

"Nosotros queremos que nos construyan aquí, aunque sea una casita de madera. Somos una familia, somos unidos y hemos vivido nuestra vida aquí", expresó.

Urbaez explicó que la tragedia ha provocado un fuerte impacto emocional entre los residentes, especialmente entre quienes nunca imaginaron que perderían sus hogares de manera repentina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-112904-am-d0a05e4d.jpeg Así quedó parte de los barracones de Javid, en Palmarito, Barahona, tras el incendio ocurrido el pasado 11 de noviembre. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

Señaló que algunos afectados continúan durmiendo en espacios improvisados y que otros permanecen cerca de los escombros de sus antiguas viviendas, con la esperanza de recibir una respuesta definitiva.

La residente también denunció que, pese a los anuncios sobre ayudas económicas para alquileres, todavía hay familias que no han recibido esos recursos.

"Nos prometieron que nos iban a dar para el alquiler, pero todavía estamos esperando", sostuvo.

Anderson Medina: "Queremos que nos hagan las casas aquí, aunque sean de madera".

Anderson Medina, otro de los afectados por el incendio, manifestó su oposición a que las familias sean trasladadas de manera definitiva a otros sectores de Barahona, debido a los vínculos familiares, sociales y comunitarios que han construido durante años en los barracones de Javid.

Medina explicó que, aunque se ha mencionado la posibilidad de reubicar a los damnificados en apartamentos, muchos residentes prefieren que las autoridades les construyan viviendas en el mismo lugar, incluso si son de madera.

"Nosotros queremos que nos hagan eso aquí. Aunque sea de madera, no importa. Lo que queremos es quedarnos aquí, porque aquí tenemos nuestras costumbres", expresó.

Sostuvo que trasladar a las familias a diferentes lugares podría provocar la separación de personas que durante décadas han convivido como una sola comunidad.

Explicó que en los barracones existen fuertes relaciones de solidaridad y que, en muchos casos, los vecinos se consideran parte de una misma familia.

"Cuando pasan esos casos, mandan a uno para allá, otro para otro lado y otro para aquel lado. Entonces yo creo que no vamos a tener mucha felicidad", manifestó.

El damnificado indicó que la incertidumbre sobre el futuro de las familias ha aumentado debido a que todavía no reciben los recursos económicos prometidos para alquilar viviendas temporales.

Explicó que algunas personas han recibido muebles y electrodomésticos, pero no tienen dónde colocarlos porque continúan sin una vivienda disponible.

"Nos prometieron que nos iban a dar para el alquiler, pero todavía estamos esperando. Tenemos los efectos prestados porque no tenemos dónde meterlos", denunció.

Medina aseguró que la falta de dinero les impide buscar una casa alquilada, mientras algunos afectados permanecen temporalmente en viviendas de familiares y conocidos.

Señaló que esta situación ha provocado incomodidades, debido a que muchas familias llevan varios días ocupando espacios prestados sin saber cuándo podrán trasladarse.

"Nadie alquila de boca. Nosotros necesitamos el dinero para buscar una casita y poder meter lo poco que tenemos", expresó.

Denuncia secuelas emocionales

Anderson Medina también describió el impacto emocional que ha provocado el incendio entre los habitantes de los barracones, especialmente entre quienes presenciaron cómo las llamas consumieron sus viviendas y pertenencias.

Explicó que numerosas personas todavía permanecen cerca de los terrenos donde estaban sus casas, observando los escombros y recordando los momentos vividos antes de la tragedia.

"Fue algo depresivo, una sorpresa muy grande. Mucha gente ha quedado traumatizada y todavía está afectada por el humo y las llamas", relató.

El residente aseguró que algunos damnificados continúan durmiendo en bancos y otros espacios improvisados, debido a que no cuentan con recursos para alquilar una vivienda.

Indicó que las familias permanecen pendientes de la llegada de funcionarios o representantes de instituciones que puedan ofrecerles una respuesta sobre las ayudas anunciadas.

"Hay gente que duerme dondequiera, en un banco, y cuando despierta lo que hace es mirar su barracón y el callejón. Aquí no hay felicidad completa ahora mismo", expresó.

Medina explicó que durante los primeros días posteriores al incendio recibieron visitas de diferentes personas y organizaciones que llevaron alimentos y ropa.

Sin embargo, afirmó que, al momento de sus declaraciones, llevaban aproximadamente dos días sin recibir nuevas visitas de asistencia, aunque reconoció que anteriormente habían acudido varias instituciones y particulares.

"Han venido a traer algo de comer y algo de ropa, pero hay promesas que todavía no sabemos si serán cumplidas", manifestó.

El damnificado insistió en que la mayor preocupación de las familias es conseguir un lugar seguro donde vivir, debido a que las ayudas alimentarias, aunque necesarias, no solucionan la pérdida de sus hogares.

Aseguró que los afectados atraviesan una situación de angustia e incertidumbre mientras esperan que las autoridades definan cuándo entregarán los recursos anunciados y cuál será la solución habitacional definitiva.

Una vida entera en los barracones

La situación también ha generado preocupación entre antiguos residentes que, aunque actualmente no viven en el lugar, mantienen vínculos familiares y sentimentales con la comunidad.

Altagracia Segura Cuevas, conocida como Mora, de 67 años, explicó que vivió durante aproximadamente seis décadas en los barracones de Javid y que todavía tiene familiares residiendo en el sector.

La mujer manifestó su preocupación por las condiciones en que permanecen los damnificados y solicitó a las principales autoridades gubernamentales y provinciales intervenir para ofrecer una solución definitiva.

"Yo viví 60 años aquí. Tengo un hijo que todavía vive aquí. Por favor, que las máximas autoridades hagan algo", expresó.

Segura Cuevas calificó la tragedia como una situación profundamente dolorosa para quienes han construido sus vidas en esa comunidad.

Cuestionan avance de proyecto habitacional en Villa Esperanza

Mientras algunos afectados reclaman permanecer en los barracones, otros sectores plantean acelerar la construcción de un proyecto habitacional ubicado en Villa Esperanza, en Barahona, como posible alternativa para alojar a las familias damnificadas.

Juan Pérez, quien manifestó preocupación por la situación de los afectados, solicitó al presidente Luis Abinader disponer la agilización de los trabajos de construcción del complejo habitacional.

Pérez aseguró que, durante una visita al proyecto, observó una limitada presencia de personal técnico trabajando en una obra que considera importante para atender las necesidades habitacionales de numerosas familias.

Según explicó, el proyecto contempla diferentes etapas de construcción, algunas con avances visibles y otras que, de acuerdo con sus observaciones, permanecen en fases iniciales.

Indicó que uno de los bloques tendría capacidad para alojar a unas 16 familias, por lo que entiende necesario incrementar el personal y acelerar los trabajos.

"Queremos que el presidente Luis Abinader ordene que todos los ingenieros vayan a terminar esa obra, porque son bastantes las familias afectadas y hay que entregarles sus viviendas", manifestó.

No obstante, la posibilidad de trasladar a los damnificados a ese complejo genera opiniones encontradas entre los residentes, debido a que muchos prefieren continuar viviendo en los barracones de Javid.

Iglesia confía en que entreguen recursos

Rodolfo Antonio Segura, representante de la Iglesia Misionera Sonrisa de Amor, que ha participado activamente en las labores de asistencia a las familias afectadas, confirmó que todavía no se han entregado los recursos económicos prometidos a los damnificados para enfrentar las consecuencias del incendio.

Sin embargo, expresó su confianza en que las autoridades gubernamentales cumplan durante esta semana con los compromisos asumidos.

"En realidad todavía no se les han entregado los recursos, pero creemos que en esta semana sí se les entregarán. Esperemos en Dios que en esta semana se les pueda cumplir", manifestó.

Segura indicó que mantiene la esperanza de que los funcionarios responsables de gestionar la asistencia económica puedan concretar la entrega de los recursos en los próximos días.

El representante religioso también valoró positivamente las acciones desarrolladas por la gobernadora provincial de Barahona, Oneida Féliz, y los demás funcionarios que han participado en las labores de asistencia desde que ocurrió la tragedia.

"Estamos conformes con lo que ha hecho la gobernadora Oneida Féliz y todos los funcionarios que se han involucrado aquí en la provincia de Barahona. Han hecho un trabajo excelente", expresó.

Sus declaraciones se producen en medio de los reclamos de varias familias que aseguran que todavía no cuentan con los recursos necesarios para alquilar una vivienda y abandonar los espacios improvisados donde permanecen desde el incendio.

Iglesia cambia lugar de recepción de donaciones tras inconvenientes

Segura explicó, además, que la Iglesia Misionera Sonrisa de Amor continúa colaborando con las familias damnificadas mediante la recepción de alimentos, ropa y otras donaciones destinadas a cubrir sus necesidades inmediatas.

No obstante, informó que, debido a algunos inconvenientes registrados durante las labores de distribución, las contribuciones ya no se están recibiendo de la misma manera que en los primeros días de la emergencia.

Precisó que actualmente las ayudas son recibidas en su residencia particular, desde donde se organizan para su posterior entrega a los afectados.

"Si alguien trae algo, ya lo estamos recibiendo en la casa mía, porque hemos tenido algún inconveniente con la gente", explicó.

El representante religioso reiteró que la iglesia mantiene su disposición de continuar colaborando con las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias durante el siniestro.

La Iglesia Misionera Sonrisa de Amor ha participado en las jornadas solidarias desarrolladas en los barracones de Javid, donde organizaciones religiosas, comunitarias y particulares han llevado alimentos y artículos de primera necesidad a los damnificados.

Esperan una solución definitiva

El incendio ocurrido la noche del 11 de noviembre dejó entre 57 y 60 viviendas destruidas, según los recuentos divulgados tras el siniestro, y afectó a decenas de familias que perdieron muebles, electrodomésticos, documentos y otras pertenencias.

Aunque desde los primeros días las autoridades gubernamentales, municipales y organizaciones sociales han desarrollado jornadas de asistencia, los residentes consideran que las ayudas temporales no resuelven el problema principal: la falta de viviendas.

El Senado de la República aprobó recientemente una iniciativa presentada por el senador de Barahona, Moisés Ayala, mediante la cual solicita al Poder Ejecutivo declarar en emergencia los barracones de Javid y disponer una solución habitacional definitiva para las familias afectadas.

Sin embargo, la aprobación de esa iniciativa no representa por sí misma la entrega de viviendas ni de los recursos económicos reclamados.

A casi dos semanas del incendio, las familias continúan divididas entre aceptar una reubicación o permanecer en el lugar donde han vivido durante décadas.

Mientras esperan una respuesta concreta del Gobierno, muchos damnificados siguen cerca de los escombros de sus antiguas viviendas, aferrados a la esperanza de recuperar el hogar que perdieron en cuestión de horas.

Para ellos, la principal preocupación ya no es solamente recibir alimentos o enseres, sino saber dónde podrán reconstruir sus vidas y cuánto tiempo más tendrán que esperar para volver a tener un techo propio.

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