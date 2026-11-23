Un vigilante privado de 59 años murió luego de ser baleado por varios delincuentes que lo despojaron de su escopeta durante un asalto perpetrado frente a una tienda de capital chino donde laboraba como seguridad, en Baní, provincia Peravia.

La víctima fue identificada como Marcos Elpidio Germán Paulino, quien recibió un disparo en el abdomen el pasado viernes y falleció el sábado 21 de noviembre mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla.

De acuerdo con las informaciones preliminares, los atacantes llegaron al establecimiento a bordo de un vehículo gris y aprovecharon un momento en que el vigilante les daba la espalda, luego de conversar, para dispararle y quitarle su arma de fuego.

Policía avanza en las investigaciones

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este lunes que las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y apresar a los responsables del crimen.

Explicó que los investigadores realizan entrevistas y levantamientos de cámaras de vigilancia, con el propósito de reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque.

"El caso se encuentra bien avanzado y oportunamente daremos mayores detalles. Se está trabajando en entrevistas, levantamiento de cámaras, tanto a la hora antes de llegar al lugar como luego de que pasaron los hechos. Se está avanzando de una manera positiva en este caso", expresó Pesqueira.

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) continúa las pesquisas para localizar a los responsables y recuperar la escopeta sustraída.