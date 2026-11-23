Al menos 2,258 mujeres y niñas fueron asesinadas por violencia de género en la República Dominicana entre 2005 y noviembre de 2026, un promedio de una víctima cada tres días y medio, según el Observatorio sobre la Violencia contra las Mujeres, presentado hoy por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf).

El 59.9 % de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima. El observatorio documentó 182 feminicidios cometidos por miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, 164 de ellos con armas de fuego institucionales. El 25.3 % de los agresores se quitó la vida tras el crimen.

El registro también recoge al menos 1,666 tentativas de feminicidio y más de 1,158 hijas e hijos que quedaron en la orfandad. El Cipaf advierte que esta última cifra está subestimada, pues solo una de cada cuatro fichas de feminicidio consigna ese dato.

En los feminicidios de adolescentes de 12 a 17 años atribuidos a sus supuestas parejas, y en los que se conocen las edades de ambos, el agresor era un hombre adulto en el 92 % de los casos. La edad mediana de los agresores era de 25 años.

El Estado carece de una cifra única de feminicidios

El observatorio encontró diferencias entre las cifras anuales de feminicidios que reportan las instituciones del Estado y los casos recopilados por la prensa. El Cipaf planteó unificar los criterios de registro para determinar la magnitud de la violencia feminicida en el país.

La plataforma, de acceso libre en violencias.org.do, que fue lanzada este lunes, reúne 57 indicadores sobre violencia contra las mujeres. De ellos, 42 carecen de datos oficiales abiertos. El Cipaf informó que solo dos de las 13 solicitudes que presentó al amparo de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública recibieron una respuesta completa.

"La violencia contra las mujeres no puede seguir gestionándose a ciegas ni a partir de fragmentos estadísticos aislados. Lo que no se mide no se puede atender ni evaluar. El Observatorio es nuestro aporte para que las instituciones y la ciudadanía tengan una base común de información", afirmó Syra Taveras, directora ejecutiva del Cipaf.

El centro pidió actualizar la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar y dar seguimiento al proyecto de Ley Mirabal, en debate en la Cámara de Diputados. La propuesta contempla un registro único que permita seguir cada caso entre las instituciones bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer.